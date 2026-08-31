Gli interventi per sistemare via Sant’Elena 

Inizieranno oggi a Sinnai i lavori di “completamento dell’urbanizzazione primaria della località Sant’Elena”. Gli interventi saranno eseguiti per lotti così da limitare i disagi alla circolazione. Per garantire la sicurezza durante le opere è stata emessa un’ordinanza che impone da subito, e fino alla chiusura del cantiere, lo stop alla circolazione lungo via Sant’Elena nel tratto compreso tra via Abruzzi e la circonvallazione comunale, su via Falcone dall’incrocio con via Borsellino sino a via Sant’Elena, e nella Traversa prima Sant’Elena fino alla circonvallazione comunale. Nei tratti di volta in volta interessati dai lavori sarà inoltre istituito il divieto di sosta su entrambi i lati della strada.

Durante gli orari di chiusura del cantiere i residenti e i titolari di posti auto privati potranno accedere alle strade interessate dal divieto solo per entrare o uscire dalle proprie abitazioni e pertinenze purché non si tratti dell’area occupata dai mezzi usati per i lavori. (r. s.)

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