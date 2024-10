Gli internati di Isili: trenta reclusi senza condanna 

Sono reclusi ma hanno già scontato le loro condanne, sempre che ne abbiano avute. Se sono o restano “dentro” è perché, Codice penale alla mano, per recidiva, abitualità o tendenza a delinquere sono considerati “socialmente pericolosi”. Non per Irene Testa, garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale: «Sono poveri cristi senza una famiglia che si prenda cura di loro».

Sono gli internati. I più invisibili degli invisibili. La colonia penale di Isili è l’unica in Sardegna e una delle poche in Italia a ospitarne: 30, su una popolazione carceraria complessiva di 81 persone. Tutti maschi. Il più giovane ha 20 anni, il più anziano 82. Molti sono sardi, altri vengono da altre regioni.

«Invidiano i senzatetto»

La loro presenza a Isili è uno scandalo, insiste Testa: «L’internamento – spiega – è una vergogna che discende da una legge del 1930, piena epoca fascista, e viene applicato a tossicodipendenti o persone con disagi psichiatrici che hanno commesso reati di poco conto. Persone che avrebbero bisogno di essere assistite e inserite in un percorso, non recluse. Molti hanno una diagnosi psichiatrica, tanti una doppia diagnosi». Cioè un disturbo dovuto al consumo di sostanze psicoattive (alcol o droghe) più un disturbo psichiatrico. «A Isili li ho incontrati diverse volte, ci ho parlato», aggiunge la garante: «Invidiano i senza fissa dimora che in città sono liberi di dormire per strada».

La questione trova sensibilità attente nell’amministrazione penitenziaria. Il dialogo tra Testa e la direzione della colonia penale di Isili sul problema bruciante di quei trenta “poveri cristi” è aperto e costante, sia col direttore reggente, Vincenzo Lamonaca (che dirige anche la colonia di Mamone), sia con colei che lo sostituisce in questo periodo di congedo per malattia, Maria Teresa Errico (la direttrice della colonia di Is Arenas). L’uno e l’altra, assicura la garante, «si sono presi a cuore la questione».

«Poco assistiti»

La presenza degli internati a Isili è problematica per la polizia penitenziaria. Gli agenti, agli ordini del comandante Filippo De Mara, sono molti di meno di quanti dovrebbero essere e sono già in affanno per la gestione dei detenuti ordinari: «Servirebbero competenze che probabilmente l’amministrazione non ha», ammette una fonte interna alla colonia penale. Dove i trenta individui “socialmente pericolosi” stanno rinchiusi in un blocco separato dall’edificio che ospita i detenuti che invece scontano una condanna: «A circa tre chilometri di distanza», precisa Testa. Partecipano, sì, alle attività all’aperto che impegnano gli altri reclusi (la colonia penale si estende per 720 ettari) «ma solo per due o tre ore al giorno e soltanto quelli che sono in grado di fare qualche tipo di lavoro fisico». O di utilizzare attrezzi pericolosi: per tenerli d’occhio servirebbero molti più agenti di quelli che ci sono.

A Isili è in servizio un medico, ma solo dalle 15 alle 8. Dalle 8 alle 15 c’è solo un presidio infermieristico. Quest’estate, quando il pronto soccorso dell’ospedale “San Giuseppe Calasanzio” è rimasto chiuso per carenza di medici, qualche internato è stato male ed è stato necessario trasportarlo fino a Cagliari. Lo psichiatra? La Asl ha di recente stipulato un accordo con l’amministrazione penitenziaria per rinforzarne la presenza, finora limitata ad appena cinque ore a settimana. Per trenta persone.

Le alternative

La colonia penale, insomma, non è il posto più adatto a loro. Alternative? «Alcuni – risponde la garante – potrebbero stare in una Rems». Sono le Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, destinate a ospitare persone affette da disturbi mentali che hanno commesso reati e a cui la magistratura ha applicato la misura di sicurezza detentiva: in Sardegna ce n’è una, a Capoterra. «Per quelli con doppia diagnosi – aggiunge Testa – occorrerebbe una struttura a parte. Che in Sardegna, però, non esiste».

RIPRODUZIONE RISERVATA