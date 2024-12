Gli insorti entrano a Damasco Assad a Mosca. Biden: pagherà 

Damasco. Dopo 54 anni si è dissolto in poco più di dieci giorni il regime siriano della famiglia Assad, col suo ultimo esponente, il presidente Bashar al Assad, al potere da un quarto di secolo, fuggito a Mosca assieme alla famiglia sotto la protezione di Vladimir Putin.

A Damasco “liberata” è entrato ieri da trionfatore il leader dei jihadisti sostenuti dalla Turchia, Abu Muhammad al Jolani, che ha già chiesto espressamente di non esser più chiamato col suo epiteto di battaglia ma col suo nome originario, Ahmad Sharaa.

Il discorso

Nel suo primo discorso pubblico nella capitale, pronunciato nella Grande Moschea degli Omayyadi, dove per secoli sovrani e conquistatori hanno parlato alle masse appena sottomesse, il “condottiero generale” (al Qaid al Amm) ha però fatto un discorso più panislamico che pansiriano, togliendo ogni dubbio sulla matrice islamista del suo profilo e del suo progetto di governo: «Il dittatore è caduto, e questa è una vittoria per tutta la nazione islamica. È un trionfo che segna un nuovo capitolo nella storia della regione, il futuro è nostro». La Siria è stata «un parco giochi per le ambizioni iraniane», ha aggiunto Jolani, a conferma del fatto che il nuovo equilibrio di potere sembra mettere ai margini non solo l'influenza russa ma anche quella iraniana.

La Russia

E mentre Mosca ha chiesto la convocazione urgente di una riunione del Consiglio di sicurezza dell'Onu, il Cremlino ha fatto sapere di aver raggiunto un accordo con gli insorti perché non prendano d'assalto le diverse basi militari russe nella Siria centro-occidentale, in particolare quella navale a Tartus e quella aerea di Hmeimim.

Intanto, dopo giorni di voci, smentite e speculazioni, dal Cremlino è arrivato anche l’annuncio che il deposto presidente siriano Bashar Al Assad è fuggito a Mosca con la sua famiglia. E la Russia, alleato storico del rais caduto in rovina, ha concesso loro l'asilo «per motivi umanitari», mettendo la parola fine al mistero che per giorni ha fatto correre all'impazzata le ipotesi più disparate sulla sorte del leader destituito, dal rifugio a Teheran, negli Emirati o in Africa, a chi addirittura lo aveva dato per morto, con il suo aereo abbattuto prima di lasciare il Paese.

Le reazioni

«Assad deve essere portato davanti alla giustizia e punito», ha detto Joe Biden dalla Casa Bianca.

Il primo ministro d'Israele, Benjamin Netanyahu, ha affermato che la caduta del governo di Assad «potrebbe aiutare a far avanzare un accordo per riportare indietro gli ostaggi» detenuti da Hamas nella Striscia di Gaza.

L’Unione europea plaude, i vertici comunitari, Ursula von der Leyen, Antonio Costa e Kaja Kallas, hanno salutato la caduta di Assad come «una grossa opportunità» per il popolo ma hanno avvertito che la transizione «non sarà priva di rischi».

I saccheggi

Decine di siriani intanto esplorano la lussuosa casa di Damasco del presidente deposto, dopo che è stata saccheggiata. In garage sono state trovate numerose auto di lusso, tra cui Lamborghini e Ferrari. Sui social ci sono video che riprendono donne, bambini e uomini ispezionare la casa di sei piani e il suo ampio giardino, con l'ingresso della residenza bruciato e le stanze completamente vuote, tranne alcuni mobili e un ritratto di Assad gettato sul pavimento.

RIPRODUZIONE RISERVATA