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Tortolì.
14 aprile 2026 alle 00:10

Gli insetti invadono Sa Domu beccia 

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Colonie di insetti si sono impossessate de Sa Domu beccia di Tortolì. A migliaia soggiornano nel solaio interpiano in tavolato, in quello di copertura composto da travatura portante e nell’orditura secondaria in canne, nelle murature perimetrali a contatto con il pavimento e persino in alcuni infissi esterni. Un’invasione certificata dal personale dell’ufficio tecnico comunale che ha effettuato un sopralluogo alcuni giorni fa per verificare le condizioni di manutenzione del fabbricato di via Nino Bixio.

Il Comune ha scandagliato il mercato delle imprese specializzate in disinfestazioni, individuando un operatore di Tertenia che si occuperà immediatamente di bonificare la casa museo. Le operazioni per sconfiggere le termiti costano all’ente 3.600 euro. Sa Domu beccia rappresenta il passato abitativo tipico sardo, basato da sempre sullo stretto rapporto dei suoi abitanti con la campagna. Al suo interno, i visitatori ritroveranno le atmosfere del passato e le testimonianze storiche. Gli arredamenti, gli oggetti per la casa, i corredi, i costumi tradizionali e perfino i giochi saranno esposti a testimonianza di un passato da non dimenticare. Di recente, l’assessorato comunale ai Lavori pubblici ha completato un intervento di restauro per riportare il locale ai vecchi splendori. (ro. se.)

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