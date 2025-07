«Gli insegnanti  ci segnalano i casi più critici» 

Progetti, collaborazioni, iniziative. Per difendere i ragazzi dal fenomeno delle dipendenze – non solo quelle dalle droghe e dall’alcol, ma anche dall’uso del web e dei social e dal gioco d’azzardo – sono impegnate tutte le istituzioni: un lavoro non semplice ma che sta dando i primi risultati. «Alcuni ragazzi con problematiche», spiega Graziella Boi, direttrice del Dipartimento di salute mentale e dipendenze dell’Asl di Cagliari, «vengono intercettati grazie alle segnalazioni che arrivano anche dalle scuole. Gli insegnanti ci indicano i ragazzi che potrebbero avere delle problematiche importanti».

Un tema sentito a livello nazionale: la preoccupazione maggiore ora è dare risposte e servizi. Uno dei progetti da realizzare è quello dell’istituzione di ambulatori per l’adolescenza: «un luogo con professionisti ed esperti in grado di seguire i ragazzi in una fase decisiva della crescita, non solo con cure riabilitative, ma anche attraverso la prevenzione e il dialogo». In questo modo si possono evitare i disturbi acuti che esploderanno in età avanzata. Oggi, conclude la Boi, stiamo pagando l’isolamento dovuto al Covid: «In questi anni stanno esplodendo molti casi per i disturbi risalenti al periodo della pandemia». (m. v.)

