Gli insediati alzano la voce  

La bagarre sta alimentando l’insofferenza. Che l’ultima poltrona del Cda del Consorzio industriale sia, al momento, la più ambita in Ogliastra è noto. Se la contendono in tanti e i fronti aperti sono (almeno) tre: la rivendicano gli imprenditori insediati a Baccasara, Confesercenti e Cna. I partiti vivono l’attesa con una malcelata diplomazia, la Camera di commercio, cui (ufficialmente) spetta la nomina osserva, in religioso silenzio.

La contesa

Di nomi, finora, se ne sono fatti tanti. Come quello di Bernardo Piroddi, originario di Ilbono, un’esperienza nel Cda fra il 2000 e il 2005. Si è detto disponibile e pronto a dialogare con gli imprenditori di Baccasara. Di area centrodestra, è sponsorizzato dalla Cna. Confesercenti, che vanta un diritto di prelazione, mette sul tavolo i nomi di Vito Arra, originario di Bari Sardo e Uriam Casari, che dell’associazione di categoria è responsabile territoriale. Non è tramontata neppure l’idea di Andrea Demurtas (presidente del Tortolì calcio), in orbita Confesercenti. Ma né Confesercenti né Cna arretrano e a Nuoro il rompicapo sta creando non poco imbarazzo.

Gli imprenditori

Chi lavora e investe a Baccasara rivendica la nomina. Gli imprenditori vogliono avere voce in capitolo nel direttivo del Consorzio industriale. Non accettano di essere spettatori nell’arena di casa dove chiedono di essere protagonisti. Sabato, su iniziativa di Riccardo Mulas, presidente dell’associazione degli insediati di Baccasara, gli imprenditori si sono ritrovati per discutere sulla nomina. L’incontro è stato aperto dal sindaco-presidente, Marcello Ladu. «Il sindaco – osserva Mulas – ha evidenziato un cambio di passo, caratterizzato da una rinnovata unità tra istituzioni e soggetti realmente interessati allo sviluppo del comparto produttivo. In questa visione un ruolo centrale dovrà essere svolto dagli imprenditori, attraverso una loro rappresentanza diretta».

Dal confronto è emersa la volontà degli imprenditori di proporre un proprio nominativo per il Consorzio, espressione diretta delle imprese e delle reali esigenze operative del territorio. «Tra i prossimi passi il coinvolgimento delle associazioni di categoria: gli imprenditori si faranno portavoce con i rispettivi rappresentanti per consolidare una linea comune a sostegno della candidatura condivisa».

