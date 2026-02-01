VaiOnline
Tortolì.
02 febbraio 2026 alle 00:34

Gli insediati alzano la voce  

Cda del Consorzio: non c’è accordo tra Cna e Confesercenti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La bagarre sta alimentando l’insofferenza. Che l’ultima poltrona del Cda del Consorzio industriale sia, al momento, la più ambita in Ogliastra è noto. Se la contendono in tanti e i fronti aperti sono (almeno) tre: la rivendicano gli imprenditori insediati a Baccasara, Confesercenti e Cna. I partiti vivono l’attesa con una malcelata diplomazia, la Camera di commercio, cui (ufficialmente) spetta la nomina osserva, in religioso silenzio.

La contesa

Di nomi, finora, se ne sono fatti tanti. Come quello di Bernardo Piroddi, originario di Ilbono, un’esperienza nel Cda fra il 2000 e il 2005. Si è detto disponibile e pronto a dialogare con gli imprenditori di Baccasara. Di area centrodestra, è sponsorizzato dalla Cna. Confesercenti, che vanta un diritto di prelazione, mette sul tavolo i nomi di Vito Arra, originario di Bari Sardo e Uriam Casari, che dell’associazione di categoria è responsabile territoriale. Non è tramontata neppure l’idea di Andrea Demurtas (presidente del Tortolì calcio), in orbita Confesercenti. Ma né Confesercenti né Cna arretrano e a Nuoro il rompicapo sta creando non poco imbarazzo.

Gli imprenditori

Chi lavora e investe a Baccasara rivendica la nomina. Gli imprenditori vogliono avere voce in capitolo nel direttivo del Consorzio industriale. Non accettano di essere spettatori nell’arena di casa dove chiedono di essere protagonisti. Sabato, su iniziativa di Riccardo Mulas, presidente dell’associazione degli insediati di Baccasara, gli imprenditori si sono ritrovati per discutere sulla nomina. L’incontro è stato aperto dal sindaco-presidente, Marcello Ladu. «Il sindaco – osserva Mulas – ha evidenziato un cambio di passo, caratterizzato da una rinnovata unità tra istituzioni e soggetti realmente interessati allo sviluppo del comparto produttivo. In questa visione un ruolo centrale dovrà essere svolto dagli imprenditori, attraverso una loro rappresentanza diretta».

Dal confronto è emersa la volontà degli imprenditori di proporre un proprio nominativo per il Consorzio, espressione diretta delle imprese e delle reali esigenze operative del territorio. «Tra i prossimi passi il coinvolgimento delle associazioni di categoria: gli imprenditori si faranno portavoce con i rispettivi rappresentanti per consolidare una linea comune a sostegno della candidatura condivisa».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza

Il Sulcis è senza corrente, sindaci sul piede di guerra

Pesanti disagi a Carbonia: si ricorre a un maxi generatore 
Andrea Scano
Regione

Sanità, caos nomine Via anche il direttore dell’assessorato

Oppo a un passo dalle dimissioni Schell verso la direzione generale 
Roberto Murgia
Il caso

Appello dai campi: «L’acqua delle dighe non vada sprecata»

Monte Pranu al limite, paratie aperte Milioni di metri cubi finiscono a mare 
Fabio Murru
La guerriglia

Meloni a Torino visita i poliziotti E c’è un fermo

La premier sull’aggressione: «È stato un tentato omicidio» 
Milano

Il rapinatore spara, l’agente risponde e lo colpisce al capo

Aveva rubato la pistola a un vigilante Rogoredo, caso-fotocopia dopo 6 giorni 