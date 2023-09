Gli inquilini si svegliano e fermano la ladra 

Ha tentato si svaligiare una casa mentre i proprietari dormivano all’interno ma è stata costretta alla fuga e poi arrestata.

Protagonista una donna di 45 anni, Patrizia Licciardi, finita nel carcere di Uta. Svegliati di soprassalto dal trambusto, i padroni di casa hanno costretto la ladra a scappare e ad abbandonare la refurtiva. Raggiunta e fermata dal figlio dei proprietari, Patrizia Licciardi è stata poi presa in consegna da una pattuglia del Nucleo radiomobile di Quartu arrivata dopo l’allarme. Comparsa poche ore dopo di fronte al giudice, la donna è finita nel carcere di Uta in attesa della nuova udienza prevista per martedì. Il magistrato ha convalidato il fermo disponendo appunto il trasferimento in cella.

Secondo l'accusa, l’indagata è entrata nell’abitazione verso le 4 della notte dopo aver forzato un ingresso. Nonostante la presenza dei padroni di casa che dormivano, avrebbe frugato dentro alcune camere riuscendo a prendere qualche oggetto, nascondendolo in una borsa. I suoi movimenti hanno svegliato però qualcuno della famiglia, anche se la donna vistasi scoperta è riuscita a guadagnare l'uscita e ad allontanarsi dopo aver abbandonato la borsa con la refurtiva sul marciapiede.

Inseguita da uno dei componenti della famiglia, Patrizia Licciardi è stata acciuffata proprio mentre arrivava una pattuglia del Nucleo radiomobile di Quartu che coordinata dal capitano Ignazio Cabras, ha preso in consegna la ladra, accompagnandola in caserma a Quartu dove è stata dichiarata in arresto.

RIPRODUZIONE RISERVATA