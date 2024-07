Gli ingressi principali del paese diventano giardini 

Il Comune investe nel verde urbano, per ridare alla cittadina decoro e vivibilità. Gli ingressi principali, da Cagliari e Nuoro, poi da Santu Lussurgiu e da Sassari e Bosa, hanno cambiato aspetto. Aree degradate sono state trasformate in piccoli parchi, giardini, aiuole e percorsi natura, generando impatti positivi in termini di benessere individuale e sociale. «Possiamo dire che la nostra cittadina offre un bel biglietto da visita, proprio grazie all'intervento che abbiamo realizzato, con l'eliminazione del degrado e con la manutenzione del verde – dice l'assessore all'Ambiente, Toto Listo. – Nell'ingresso sud della cittadina, zona Posto Blocco, abbiamo eliminato tutto il degrado che esisteva da anni, realizzando e riportando alle origini quel parchetto che era abbandonato all'incuria e dove trovava posto il randagismo, trasferendo una colonia di cani nel canile e realizzando un autentico giardino. Lo stesso intervento lo stiamo realizzando al centro dell'abitato, anche se tanto resta da fare. Per quanto riguarda il parco dei Due Nuraghi c'è un progetto di recupero che stiamo portando avanti con l'istituto tecnico, per la realizzazione di un parco botanico. Interverremo, comunque, con le operazioni di pulizia, per evitare gli incendi». (f. o.)

