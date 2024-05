Gli “ingombranti” vanno a Villasimius 

L’ennesima chiusura della piattaforma Tecnocasic a Macchiareddu, causata da ripetuti malfunzionamenti ai sistemi informatici, ha creato gravi disagi, costringendo i cittadini dei comuni dell’Unione Terre del Campidano (Pabillonis, Samassi, San Gavino Monreale, Sardara, Serramanna e Serrenti) a riportare a casa rifiuti voluminosi perché non era possibile il conferimento all’ecocentro, dove i cassoni sono ormai pieni. Tuttavia, è in arrivo una soluzione: i rifiuti saranno portati a Villasimius nel punto di conferimento gestito dalla ditta “Tecnologie Ambientali” di Rimini, in località Zimmioni.

Il blocco

La nuova sospensione del ritiro degli ingombranti, con codice Cer 200307 che comprende divani, tavoli, mobili e altri oggetti di grandi dimensioni, era stata annunciata da Tecnocasic dal 13 al 31 maggio ed è poi stata prorogata fino al 14 giugno. Di fronte a questa situazione critica, Pierpaolo Corrias, responsabile del servizio per l’Unione Terre del Campidano, ha individuato il centro di conferimento di Villasimius, al quale è stata inviata una richiesta di offerta economica per una convenzione che si estenderebbe fino al 31 dicembre 2024. «La decisione di fare un contratto così lungo ci permette di non avere problemi qualora si dovessero nuovamente manifestare interruzioni nel centro di conferimento Tecnocasic», ha spiegato il presidente dell’Unione dei Comuni, Riccardo Sanna.

Il territorio

La risposta di Tecnologie Ambientali è stata rapida e favorevole, con un’offerta economica leggermente inferiore rispetto a quella di Tecnocasic, a cui si sommano però dei costi di trasporto più alti per via di distanze più lunghe. Il 20 maggio sono stati consegnati tutti i documenti necessari per la stipula della convenzione con Formula Ambiente, la società che gestisce il servizio dei rifiuti per l’Unione dei comuni. L’autorizzazione finale è arrivata il 27 maggio, permettendo di iniziare ieri i conferimenti.L’Unione Terre del Campidano non è stata l’unica a stipulare questa convenzione: decine di comuni e altre unioni hanno fatto la stessa cosa, perché il problema riguarda tutto il comprensorio del Sud Sardegna. Proprio per l’enorme mole di ingombranti da conferire, Tecnologie Ambientali ha specificato che tutto deve avvenire in maniera graduale, Comune dopo Comune, per permettere il corretto smaltimento dei rifiuti. «Questo significa che i cittadini potranno iniziare a conferire questi rifiuti solo quando il cassone dell’ecocentro di riferimento sarà stato svuotato», ha spiegato Sanna.

RIPRODUZIONE RISERVATA