Gli inginocchiatoi di Wanda Nazzari: alla Pinacoteca altri gioielli in dono 

Richiamano la preghiera e ispirano il perdono. Come altre opere di Wanda Nazzari, anche “Intervallo”, i tre inginocchiatoi, nasce da un percorso spirituale e da una sensibilità acuta. Già esposta in passato in Pinacoteca, ritorna ai Musei Nazionali di Cagliari come dono dell’artista. Oggi, alle 18, nel Museo archeologico, sarà presentata nel corso di una cerimonia a cui parteciperanno Alessandra Menesini, critica d’arte, componente del direttivo “Associazione Amici dei Musei nazionali di Cagliari”, Maria Antonietta Mongiu e Francesco Muscolino, entrambi archeologi, l’una componente del consiglio di amministrazione e l’altro direttore dei Musei nazionali di Cagliari. L’appuntamento è il terzo del programma “Prendas Torradas” (Gioielli donati), organizzato dall’istituzione cittadina, che ha celebrato altre donazioni: le opere di Rosanna Rossi (che ha presenziato), Giovanni Nonnis e quattro tele di Giorgio Princivalle, eclettici pittori sardi del Novecento.

Pregadio

Fasciati da bende bianche, che hanno valore taumaturgico e lenitivo, i pregadio invitano alla meditazione. Sorreggono tre libri scolpiti, di carta bianca incisa, dove -ha spiegato l’autrice in un’intervista- “le parole scritte, tratte da testi sacri e personali considerazioni, assumono un valore universale”. Bianche anche le pagine, con qualche traccia di rosso e i margini frastagliati.

Realizzata nel 2006, “Intervallo” è stata esposta in Pinacoteca nel corso della mostra diffusa “Metti un nido in Cittadella”, allestita tra il 2014 e il 2015, in cui Nazzari aveva occupato con i suoi lavori l’intera Cittadella dei Musei. Gli inginocchiatoi erano stati collocati nella Sala dei Retabli, in armonia con i contenuti dello spazio, così come era stato per le altre opere disseminate nel polo museale intitolato a Giovanni Lilliu.

Performer

Pittrice, scultrice e performer, Wanda Nazzari, nata a Cagliari nel 1935, è una protagonista della ricerca artistica contemporanea. Autrice di numerose mostre personali e collettive in Italia e all’estero, tra cui Inghilterra, Belgio, Brasile, Francia, ha fondato nel 1995 il Centro Culturale Man Ray e progettato numerose rassegne multimediali.

Esperta di tecniche incisorie, è autrice di pubblicazioni e promotrice di eventi culturali di arte contemporanea, infine ha ideato e diretto alcune azioni teatrali, nutrendo per il palcoscenico una grande passione fin da giovanissima.

Della sua poetica, incentrata in larga parte sulla valenza spirituale del colore viola, dei nidi e delle ali, hanno scritto i maggiori critici e accademici: Salvatore Naitza, Placido Cherchi, Giorgio Pellegrini, Roberto Coroneo, Giuliana Altea e vari altri.

Il bianco e il viola sono i colori privilegiati dall’artista, che, nel corso del tempo, ha ridotto la sua tavolozza alle sfumature essenziali per l’espressione dei suoi mondi interiori, lasciandosi, al contempo, la possibilità di giocare con le dimensioni, che variano dal piccolo al grande formato a seconda di ciò che vuol dire e degli spazi che fruisce.

Nel Museo archeologico che ospita l’opera, chiosa Mongiu, la contaminazione tra generi, stili e tempi storici, prosegue con “Prenda Torradas”, fertile dialogo tra i reperti del passato e gli artisti contemporanei.