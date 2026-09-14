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Calcio.
15 settembre 2026 alle 00:11

Gli ingegneri nuoresi trionfano ai campionati nazionali  

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Gli ingegneri di Nuoro campioni nazionali di calcio. L’Ordine provinciale è in vetta al XV campionato nazionale di calcio a 8 Silver ospitato nel capoluogo barbaricino. Nel fine settimana si sono svolte a Nuoro e nel territorio le attese finali dei campionati sportivi nazionali degli Ingegneri d’Italia. Un evento di grande rilevanza che si è concluso con un trionfo storico per la compagine locale: per la prima volta qualificata alle finali di calcio a 8, la squadra dell’Ordine degli ingegneri di Nuoro è campione d’Italia. La vittoria decisiva è arrivata sul campo di Beata Maria Gabriella, al termine di una finale combattutissima contro la forte squadra di Catania, superata per 2-1. La gara si è sbloccata subito grazie a una rete fulminea di Simone Figus al 3’ di gioco, a cui è seguita la risposta dei siciliani. A firmare il gol che ha consegnato lo scudetto ai padroni di casa è stato poi Daniele Deplano al 57’, con la rete del definitivo 2-1. È un risultato arrivato dopo sette anni di attesa, storico per l’Ordine di Nuoro, costruito con passione, sacrificio e spirito di squadra, come hanno sottolineato il mister Giuseppe Ibba (presidente del comitato organizzatore dei campionati nazionali degli Ingegneri d’Italia 2026), e il presidente dell’Ordine Antonello Merella.

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