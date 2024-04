Gli infioratori protagonisti in piazza del Duomo a Firenze 

Gli infioratori di Guspini protagonisti nel duomo di Firenze. Un tappetto monumentale di fiori e altri materiali naturali omaggerà le meraviglie italiane dell’Unesco. Alla realizzazione di quest’opera è stata chiamata l’associazione Santa Lucia che oggi, in piazza del Duomo a Firenze, con centocinquanta artisti italiani realizzeranno un tappeto di fiori e altri materiali naturali dal titolo: “Le meraviglie dell’Unesco italiano, in un sogno tutto effimero”. Infioratori, tappetari e posatori italiani, catalani e maltesi esalteranno la bellezza ed unicità dei beni Unesco in Italia, con un’opera che segna anche il particolare momento storico in cui “L’arte di creare tappeti di fiori e di altri materiali naturali” ha presentato la propria candidatura come patrmonio immateriale dell’umanità.

L’associazione CulturArte Noto ha progettato e diretto la realizzazione di questo evento, con la collaborazione delle associazioni di Tappeti di segatura di Camaiore, Infiorata Montefiore dell’Aso e Truciolinarte di Torricella Sicura e la partecipazione degli infioratori, tappetari e posatori di Noto, Camaiore, Montefiore dell’Aso, Bolsena, Torricella Sicura, Gerano, Acireale, Pachino, Guspini, Genzano, Portopalo, Taurianova, Gozo (Malta) e della Catalogna.

RIPRODUZIONE RISERVATA