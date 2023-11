Gli infermieri sulle barricate a Nuoro 

Hanno scelto Nuoro, non a caso. Quell’ospedale dove il personale sanitario conta 200 assenze. Così, la rabbia degli infermieri isolani ieri mattina si è levata dalla Barbagia. «Abbiamo fatto una scelta di grande valore - dice Mauro Pintore, infermiere all’ospedale San Francesco -. La nostra è una città periferica rispetto al primo e al secondo polo sanitario sardo. Vogliamo dare un segnale forte contro i disagi che si stanno vivendo negli ospedali in Sardegna, soprattutto in quelli decentrati».

Una protesta partecipata, parecchio rumorosa. E in primo piano uno striscione che sintetizza: «Siamo figli di una sanità minore?». Tantissimi infermieri, in arrivo da tutta l’Isola, hanno presidiato la struttura ospedaliera, sorta di simbolo di una sanità in affanno. Carenze d’organico a parte, la manifestazione nuorese è stata indetta anche a causa della penalizzazione subita dal personale sanitario prossimo al pensionamento. « Non ci convince l’applicazione dell’articolo 33 della Legge di Bilancio del 2024: è un taglio alle pensioni, un cambio di regole della partita in gioco - precisa Fabrizio Anedda, del coordinamento regionale Nursind -. Tutto ciò è scorretto». Antonella Motzo, infermiera olbiese, aggiunge: «“Ringrazio” questo Governo, che oltretutto ho pure votato, per avermi spostato la pensione di un altro anno. Ho 61 anni, andrò adesso in pensione a 64, se va bene». Andrea Tirotto, Nursind Sassari, conclude: «O ci valorizzano come categoria, oppure non possiamo andare avanti».