Gli infermieri: «Sovraccarico di lavoro e paghe basse» 

Ci sono anche gli infermieri in stato di agitazione. Venerdì prossimo saranno loro a incontrare il Prefetto. «Se non verranno trovate soluzioni immediate si passerà allo sciopero», annuncia Diego Murracino, responsabile regionale del Nursing Up, il sindacato delle professioni sanitarie, che esprime il malumore della categoria nella struttura di via Peretti e in tutte le altre aziende sarde. «La situazione del Brotzu è ancora più drammatica considerando il sovraccarico di lavoro e le paghe più basse, ma gli infermieri di tutta l’Isola pretendono dignità. Basta demansionamenti e turni infiniti per coprire i vuoti che gli organici insufficienti causano».

Interviene anche Alessandro Floris, della Cisl Fp Cagliari: «Assistiamo da troppo tempo alla fuga di personale infermieristico dalla nostra Azienda, dove ormai il superlavoro è una costante, stante la chiusura di diverse strutture territoriali anche limitrofe, che necessariamente si rivolgono al nostro Pronto Soccorso», osserva.

«Il problema è destinato a crescere nei prossimi anni, in ragione dell’importante volume di pensionamenti non ricopribili dai bassi numeri di neolaureati. Questo demotiva ulteriormente il personale, che si ritrova paradossalmente a lavorare nell’ospedale più grande della Sardegna con gli stipendi più bassi», sottolinea.

«Le carenze sono dappertutto: per garantire un’assistenza corretta al paziente servono nuove assunzioni. È tempo di dire basta e ridare dignità ai lavoratori dell’Arnas Brotzu».

