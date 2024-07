Gli infermieri sono pronti allo sciopero 

«L’implosione è in essere, i pazienti e il personale sanitario stanno vivendo sulla propria pelle e a danno della propria salute un film dell’orrore». La metafora che descrive la situazione che si vive all’interno del Brotzu è di Diego Murracino, dipendente dell’ospedale e sindacalista del Nursing Up, che ha raccolto lo stato d'animo di decine di colleghi costretti a convivere «con l’angoscia data dalla consapevolezza che in queste condizioni il rischio di commettere errori è altissimo. Chi può scappa verso altre Aziende e chi rimane si rivolge al sindacato». Le segnalazioni, sostiene il rappresentante dei lavoratori, non bastano più. Per questo il Nursing Up ha proclamato lo sciopero del comparto sanità, con l’astensione dal servizio prevista per il prossimi 25 e 26 luglio.

«La situazione è drammatica: è vero che è oggettivamente difficile reperire professionisti sanitari laureati infermieri», sostiene Murracino, «ma è inaccettabile che i pochi infermieri rimasti vengono sovraccaricati, demansionati e ulteriormente distratti dalle proprie funzioni per sopperire loro malgrado al persistere nell’Arnas Brotzu della assenza totale di Oss nei turni notturni».

Nell’attività assistenziale ospedaliera «gli Oss hanno la funzione importantissima di eseguire l’assistenza di base come l’igiene personale, l’alimentazione, la mobilità e la cura dell’ambiente». Nell’Isola ce ne sono tanti, «ma disoccupati. Perché non vengono assunti?»

RIPRODUZIONE RISERVATA