Gli infermieri: necessario un altro confronto 

Dopo gli ordini dei medici, anche gli infermieri rivendicano un ruolo attivo nella costruzione della riforma della sanità. «Il testo subirà modifiche frutto di emendamenti, per questo riteniamo utile un nuovo passaggio di confronto», fanno sapere in una nota i presidenti degli ordini professionali di Cagliari (Francesca Cottogno), Oristano (Raffaele Secci) e Sassari (Gianluca Chelo), «gli infermieri rappresentano una componente essenziale dell'assistenza sia in ospedale che sul territorio ed il loro contributo è imprescindibile per garantire un sistema efficace ed efficiente». Inoltre, «dalle informazioni disponibili, la riforma prevede un parziale riassetto delle strutture sanitarie e ancora una volta emerge una eccessiva burocratizzazione dei diversi livelli decisionali».

Vertenze

Intanto, il segretario generale di Uil Fpl Sardegna Priamo Foddis ha proclamato lo stato di agitazione del personale della Asl di Cagliari a causa della mancata applicazione di alcuni istituti previsti dal contratto con riferimento alla mancata corresponsione di una serie di indennità. E ritornano in piazza i 26 operatori socio sanitari esclusi dalla stabilizzazione sempre da parte della Asl 8. Oggi alle 11, manifestazione e conferenza stampa sotto il palazzo del Consiglio regionale. Si tratta di professionisti che, durante la pandemia, avevano prestato servizio in prima linea e ora si trovano senza un contratto stabile.

