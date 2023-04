Gli indigenti che si vergognano di chiedere 

Grazie al Banco Alimentare della Sardegna odv sono stati distribuiti una media di 1200 chili al mese di pasta, pelati, riso, latte, tonno, carne in scatola, ma anche merende, biscotti, crackers e alimenti per l'infanzia.

In soccorso di tante persone è arrivata anche l’associazione Anteas Quartu che ha avviato un progetto in collaborazione con il Banco alimentare proprio per aiutare chi soffre.

Soltanto la solidarietà riesce a volte a far venire fuori situazioni che non ti aspetti. E così ecco una famiglia di nove persone che non riusciva a tirare avanti, o una mamma che non sapeva come dare da mangiare al suo bambino. Vite al limite che spesso non si conoscono perché chi ha realmente bisogno, spesso per vergogna non chiede aiuto.

Soltanto la solidarietà riesce a volte a far venire fuori situazioni che non ti aspetti. E così ecco una famiglia di nove persone che non riusciva a tirare avanti, o una mamma che non sapeva come dare da mangiare al suo bambino. Vite al limite che spesso non si conoscono perché chi ha realmente bisogno, spesso per vergogna non chiede aiuto.

In soccorso di tante persone è arrivata anche l’associazione Anteas Quartu che ha avviato un progetto in collaborazione con il Banco alimentare proprio per aiutare chi soffre.

Seguite 70 persone

Attualmente le famiglie seguite sono 70, lo scorso anno complessivamente ne sono state aiutate oltre 200, alcune segnalate grazie ai Servizi sociali, altre, spiega la presidente di Anteas Veronica Muru, «tramite il nostro Trasporto Solidale che ci ha permesso di conoscere realtà talvolta sommerse ma anche tramite richiesta diretta di aiuto».

Grazie al Banco Alimentare della Sardegna odv sono stati distribuiti una media di 1200 chili al mese di pasta, pelati, riso, latte, tonno, carne in scatola, ma anche merende, biscotti, crackers e alimenti per l'infanzia.

Le volontarie

«Ogni volta che riceviamo il carico», spiegano le volontarie di Anteas, «viene suddiviso per ogni famiglia considerando per una equa distribuzione sia il numero dei componenti, sia la tipologia (bambini, anziani, etc) e anche eventuali allergie alimentari che precludano determinati alimenti. Poi vengono preparati i pacchi per ciascuna famiglia e dopo aver terminato questa fase vengono contattati per il ritiro della spesa. Ultimate le attività si procede con la rendicontazione via telematica di tutto il processo».

Un aiuto tangibile

Ogni mese «con diverse quantità e tipologie di prodotti grazie a questa preziosa collaborazione riusciamo a dare un aiuto tangibile alle famiglie che seguiamo. Un grazie speciale al Banco Alimentare per la continua collaborazione, per essere sempre presenti con un supporto costante e attento». Per poter accedere agli aiuti bisogna però avere un Isee che non supera i 6 mila euro.

«La cosa che più colpisce», prosegue Muru, «è che chi ha realmente bisogno spesso è restio a chiedere, quelli diciamo così più spavaldi, sono invece quelli che poi dopo i controlli risultano superare l’Isee richiesto» .

Le storie

Ed è la presidente a svelare storie drammatiche che si nascondono nelle vie del centro. «Seguiamo una donna straniera che non aveva neanche il cappotto per ripararsi dal freddo, ma non chiedeva niente. C i siamo resi conto noi del disagio», racconta. «E poi ci sono molte famiglie numerose che no n riescono ad andare avanti: ne seguiamo una con nove componenti, marito, moglie e sette figli. E poi un’altra donna che voleva da mangiare per il bambino di 9 mesi ma anch e lei sta va male, ma non chiedeva. Poi un uomo con tre figli piccolissimi ma senza lavoro e senza stipendio. Sono restii a chiedere perché si sentono giudicati».

Molte situazioni sono venute a galla con il taxi solidale, il mezzo che Anteas ha messo in strada da qualche tempo e che fornisce il trasporto a chi deve andare a fare visite mediche, o anche per le commissioni. Non solo agli anziani ma a tutti quelli che si trovano in situazioni di difficoltà. L’associazione ha anche realizzato uno dei progetti di coesione sociale finanziati dal Comune, “terzo Quartu”, rivolto agli anziani che sono coinvolti in laboratori e gite fuori porta, per non sentirsi soli.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata