Gli indennizzi militari arrivano soltanto ai pescatori di Teulada 

Sbloccata la procedura di pagamento degli indennizzi per le servitù militari ai pescatori, ma solo per il Comune di Teulada e solamente per il 77 per cento degli importi dovuti. Sindaci cauti, pescatori indiavolati: il risultato non piace nemmeno a chi i soldi li ha ricevuti. Ma il ministro della Difesa Guido Crosetto rassicura: «I soldi arriveranno»

Prime somme

La conferma del bonifico effettuato e andato a buon fine arriva a metà mattinata alla segreteria della cooperativa pescatori San Giuseppe di Teulada dove ci sono 104 pescatori che da tempo aspettavano i loro soldi. «Dal saldo del conto abbiamo riscontrato che hanno fatto un bonifico con un importo pari a circa il 77 per cento del dovuto - dice il presidente Bruno Meloni - ma non siamo per niente soddisfatti. Intanto, all’ammontare dei soldi ne mancano parecchi, poi non ci è stata data nessuna spiegazione nemmeno su come dovremo ripartirli. D’altronde, coi soldi non si scherza. Hanno fatto questa cosa senza fornire un minimo di spiegazione. Tutto quello che sappiamo l’abbiamo appreso dalla stampa, ma non siamo per niente contenti».

Preoccupati

Ancora meno contenti a Sant’Anna Arresi, Masainas, Sant’Antioco, Carloforte, Calasetta, San Giovanni Suergiu e in tutti gli altri comuni della Sardegna dove risiedono beneficiari degli indennizzi ma la piattaforma dei pagamenti on line è ancora bloccata. «Arroganza bella e buona - dice Enrico Marangoni che rappresenta la piccola pesca - siamo stati trattati con indifferenza e senza rispetto. Anche se si dovessero sbloccare i fondi nei prossimi giorni, per i pescatori di tutti i Comuni, lo stato di agitazione non rientrerebbe. Non ci comprano dandoci il contentino. Adesso vogliamo ciò che ci spetta e lo pretendiamo subito». Su eventuali reazioni o manifestazioni, anche la Digos è in allerta perché si temono prese di posizione durante la visita del Presidente della Repubblica. «Non siamo d’accordo con questa procedura - dice Luciano Marica della Uila pesca - i pescatori hanno sempre mantenuto i patti e rispettato tempi e ordinanza delle esercitazioni militari, ma questo trattamento non ci piace, ci umilia. Siamo padri di famiglia, non esiste pensar di chiudere la vicenda col 77 per cento. Ci devono dire quando pagheranno la differenza che peraltro, stando agli accordi sottoscritti sarebbe dovuto arrivare tutto entro fine aprile. Sia chiaro, il poligono è ancora lì, così come il nostro diritto di esercitare la pesca nel nostro territorio. E questo è un avvertimento».

I sindaci

Sul fronte dei sindaci c’è però un cauto ottimismo. «Non ho motivo di dubitare che la situazione si risolverà nei prossimi giorni - dice il sindaco di Sant’Antioco Ignazio Locci - altrimenti avrebbero ragione i pescatori a pensare di essere stati trattati con discriminazione e arroganza». La sindaca di Sant’Anna Arresi Maria Teresa Diana pensava fino all’ultimo che sarebbe stata la giornata decisiva. «I nostri dipendenti seguono minuto per minuto la procedura nell’attesa di poter fare i mandati. Ormai è questione di ore, al massimo di qualche giorno». In sostanza i sindaci sono tutti concordi sul fatto che il problema sarà risolto «Abbiamo ricevuto rassicurazioni sulla liquidazione degli indennizzi - dice Elvira Usai, sindaca di San Giovanni Suergiu - è questione di giorni. Siamo fiduciosi». Ieri lo stesso ministro della Difesa Crosetto è intervenuto sul tema promettendo che «il pagamento avverrà per tutti nel giro di pochi giorni. Abbiamo trovato una soluzione condivisa che garantirà il flusso finanziario agli enti locali responsabili dell’erogazione, rendendo possibile il pagamento delle indennità».

