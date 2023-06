Gli incredibili affitti del Comune  

Gli affitti sono un mercato strano. Se sono pubblici, allora ancora di più. Per esempio: solo nel 2022, il Comune ha “rinunciato” a incassare quasi trecentomila euro di canoni di locazione. Eccola la voce di “mancate entrate” dell’amministrazione che tra affitti e concessioni avrebbe dovuto guadagnare oltre un milione di euro e invece si è accontentato di 770mila.

Case, negozi, locali, terreni: un patrimonio poderoso di 104 unità immobiliari affittato (molto spesso a prezzi di mercato di vent’anni fa) o dato in concessione a privati, società, associazioni sportive che, evidentemente, viene gestito con un po’ di approssimazione. «Il patrimonio del Comune deve essere messo a reddito in maniera corretta», dice Pierluigi Mannino, consigliere di FdI e presidente della commissione Valutazione dei servizi che ha puntato i fari su questo “abisso” di mancate entrate. «Il principio è che quanto maggiori sono le mancate entrate da affitti e concessioni e tanto più un’amministrazione rischia di dover chiedere più sacrifici ai cittadini», aggiunge.

I conti non tornano

Tra gli “affittuari” c’è chi ha deciso di portare la faccenda in tribunale. Chi, invece, ha stabilito un piano di rientro a suon di rate. Reazioni diverse ma stessa situazione: in un modo o nell’altro, infatti, nelle casse del Comune entrano meno soldi di quanti dovrebbero. Senza considerare che in molti casi i canoni di locazione sono così vecchi che sembrano di un’altra epoca. Per esempio: in via Manno c’è un bar molto noto che paga (regolarmente) ogni mese appena 1.165 euro (13.982,64 euro all’anno). Una premessa è d’obbligo: se non è una colpa pagare un canone più basso rispetto a un mercato immobiliare che ha tutto un altro tenore, può essere invece una colpa (di chi? dell’ente pubblico, naturalmente) consentire queste forme di agevolazione e rinunciare a risorse che si potrebbero spendere a favore della collettività. Al di là del caso concreto, «l’amministrazione sta già provvedendo ad adeguare i prezzi a quelli di mercato», rassicura Mannino. Per avere un’idea di quanto siano bassi i prezzi degli affitti delle abitazioni del Comune basta citare un dato: per il 2022 l’amministrazione aveva messo a bilancio per questa voce appena 31mila euro. Non sembra vero. Se poi si va a leggere nel dettaglio, si scopre pr esempio che il Comune è proprietario di un appartamento in via Alghero occupato senza titolo (che evidentemente non porta un euro) e ce ne sono altri, circa una decina, tra via Manno, via San Saturnino, via Vittorio Veneto e piazza Santo Sepolcro che a regime fruttano complessivamente zero euro.

L’obiettivo

Adesso, il lavoro della commissione suona come un monito: un invito agli uffici competenti a trovare soluzioni più efficaci per limitare le continue perdite. «Partendo da un censimento del patrimonio immobiliare del Comune, l’obiettivo è individuare soluzione e interventi che è possibile mettere in campo per affrontare e risolvere il problema», dice ancora Mannino.

Scorrendo l’elenco, si scoprono cose incredibili: si scopre, per esempio, che c’è una storica società sportiva che lo scorso anno avrebbe dovuto versare oltre 50mila euro ma ne ha pagato neppure tremila (con la pratica finita all’Avvocatura). E nell’elenco delle aree date in locazione per montare antenne di telefonia mobile, il Comune avrebbe dovuto incassare più di 160mila euro ma per una ragione o per un’altra ne sono arrivati poco più della metà, vale a dire circa 83mila.

RIPRODUZIONE RISERVATA