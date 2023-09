Gli incontri letterari con Arrighi, Marongiu, Casula e Pulixi 

Sassari

Questa sera, alle 18, nell’aula magna del Dipartimento di Agraria, in viale Italia 39 a Sassari, si tiene la presentazione del libro “Moby Prince 1991-2022. La nuova verità” di Elisabetta Arrighi per le edizioni ETS. L’incontro organizzato è da Inner Wheel Sassari e dall’Università della terza età con la Koinè Ubik Libreria Internazionale.

Monserrato

Domani sera, alle 19, allo Spazio Sirio in via 31 marzo 29 a Monserrato, sarà presentato il libro di Stefania Marongiu “La parte della Memoria, storia privata di Saverio Tutino”. Con l’autrice intervengono Marco Sini e Salvatore Angius. Tutino è stato un partigiano italiano, scrittore, giornalista de L’Unità e La Repubblica, corrispondente de L’Unità da Parigi e da Cuba.Un’iniziativa promossa da Anpi Sezione Corona Tinti.

Lanusei

Sabato sera, alle 18, nella Sala Consiliare del Municipio di via Roma, presentazione del saggio storico “Carlo Felice e i tiranni sabaudi” (edito da Grafica del Parteolla) di Francesco Casula. Con l’autore parteciperanno alla serata Nadir Congiu e Giuseppe Melis. Organizza il gruppo consiliare Progetto Comune di Lanusei.

Villanovafranca

Il Festival letterario diffuso MarmilLibri, voluto e finanziato dall’Unione Comuni Marmilla e da sei Comuni aderenti all’iniziativa, prosegue sabato a Villanovafranca: appuntamento con Piergiorgio Pulixi, che presenterà “Stella di mare” (Rizzoli), alle 18.30 al Museo archeologico Su Mulinu. Dialogherà con l’autore Graziella Monni.

