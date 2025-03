Gli “incontri di montagna” 

Dei sentieri della Sardegna si è parlato durante gli appuntamenti di ”Incontri di montagna” con protagonista Matteo Cara, geografo autore di numerose guide. Durante l’incontro organizzato da Marco Mura (runner escursionista) e Amos Cardia (Sardinia biking), Cara ha parlato del concetto di sentiero e di itinerario, della responsabilità etica di guide ed escursionisti. «In questo modo», ha detto Mura, «si è giunti a fare profonde riflessioni sul grande valore della Sardegna come patrimonio da tutelare e territorio da conoscere».

Tra i presenti, anche l'assessore allo Sport Alessio Serra. L'ultima sera di questo terzo ciclo di "Incontri di montagna", è prevista per il 9 maggio con Roberto Fanni, cicloturista che porterà la sua esperienza maturata in Sardegna e in Europa, in sella alla sua mountain bike e alla sua mini Graziella. (r. s.)

