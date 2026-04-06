Gli incontri d’autore ogni giovedì al Piccolo Gatsby  

Ad aprile il Piccolo Gatsby di via Carducci 1 apre le sue porte alla letteratura con la rassegna “Il vino con l’autore”, un ciclo di incontri che unisce libri, dialoghi e convivialità nel cuore di Cagliari. La rassegna è organizzata dalla bibliotecaria Silvia Boi, con l’obiettivo di creare uno spazio informale e accogliente dove la letteratura incontra il piacere della condivisione.

Dopo l’avvio di giovedì 2 con Jenny Carboni e il suo “Vorrei fosse sempre primavera”, il secondo appuntamento è fissato per giovedì 9 aprile, alle 18: protagonista Paolo Lubinu con il libro “La combinazione vincente”, Catartica Edizioni, in conversazione con Dario Cosseddu.Si prosegue giovedì 16 aprile alle ore 18 con Michele Atzori, che presenta “Poniti a una party”, dialogando con l’avvocato e scrittore Roberto Delogu.Cambio di orario per l’incontro di giovedì 23 aprile, alle 21, che vedrà protagonista Martino Sanna con “La sera accanto” (pubblicato da Messaggi Frontali), in dialogo con Andrea Fanti.A chiudere la rassegna sarà giovedì 30 aprile, alle 21, Giacomo Pisano, autore di “Dove nessuno può vederti” (Camena), che converserà con Andrea Fulgheri.

È gradita la prenotazione al numero 375 922 0200.

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