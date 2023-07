«Gli incivili sporcano le strade» 

Appello della sindaca di Maracalagonis contro sacchetto selvaggio nelle località turistiche di Torre delle Stelle e Baccu Mandara. Francesca Fadda si rivolge ai turisti, bagnanti e cittadini tutti chiamandoli a collaborare per la pulizia del territorio. «Diciamo le cose come stanno: se le strade della nostra Maracalagonis sono sporche, la colpa è di tanti ma principalmente di chi non rispetta le regole. Tanti sono gli operatori impegnati contro le discariche selvagge, ma contro l’inciviltà diventa davvero una impresa mantenere pulito il litorale e l’interno. Abbiamo anche potenziato il servizio ma contro gli incivili tutto diventa davvero difficile». (ant. ser.)

RIPRODUZIONE RISERVATA