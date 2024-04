Gli incivili già padroni del ponte 

Dal giorno dell’inaugurazione il ponte ciclopedonale sul canale di Terramaini è stato preso d’assalto da migliaia di cagliaritani, che lo attraversano a piedi o in bici per raggiungere il lungomare di Sant’Elia da quello di Su Siccu.

Tra tante persone civili – la maggioranza – ce ne sono tante incivili che ogni giorno stazionano nel sovrappasso e consumano bevande e cibarie lasciando sull’asfalto cartacce e residui e creando disagi a tutti gli altri.

Qualcuno sui social ha anche il coraggio di criticare il Comune perché gli operatori non puliscono subito, altri più correttamente attaccano chi, sporcando, non ha rispetto degli altri. Altri ancora chiedono l’installazione di telecamere. Che non servono a combattere l’inciviltà.

