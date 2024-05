Gli incendiari? Sono tre ragazzini 

L’incendio del canneto che il primo ha bloccato la linea ferroviaria e l’indomani ha costretto ad evacuare due asili? A provocarlo sono stati tre ragazzini neanche quattordicenni. È l’ipotesi di reato ipotizzata dagli investigatori del Corpo Forestale. I giovanissimi, vista l’età, non sono punibili ma sono comunque stati segnalati alla Procura dei minori.

L’inchiesta

Il grave episodio che ha interessato Elmas ha devastato circa 8 ettari di canneto a ridosso della laguna di Santa Gilla, deteriorando un importante habitat di nidificazione di specie protette. Giovedì scorso il maestrale e le alte temperature avevano favorito la rapida diffusione di un incendio scoppiato nella prima periferia del paese. Le squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile avevano scongiurato danni alle abitazioni e tenuto sotto controllo il dilagare delle fiamme. La situazione era parsa sotto controllo fino a quando, nel pomeriggio di venerdì, il rogo si era riattivato invadendo nuovamente i terreni che costeggiano la linea ferroviaria e il campo sportivo.

In entrambe le giornate erano stati interrotti il traffico ferroviario e veicolare, nonché emessa un’ordinanza di chiusura per due scuole dell’Infanzia. I danni registrati avevano interessato la passeggiata, il guardrail e i parapetti ferroviari lignei, ormai irrecuperabili.

Proprio tre giorni prima era stata firmata dalla sindaca Maria Laura Orrù l’ordinanza con oggetto la prevenzione antincendio per l’anno 2024: venivano ricordate le prescrizioni di contrasto alle azioni potenzialmente pericolose per l’innesco d’incendio e veniva avviata la campagna informativa rivolta ai cittadini. Si stabiliva peraltro di procedere con gli interventi di pulizia entro il 31 maggio.

L’appello

La Polizia locale è stata parte attiva nelle indagini insieme al Corpo forestale. Grazie al sistema di videosorveglianza comunale da loro gestito sono risaliti ai presunti autori del fatto.

Chiude la sindaca Maria Laura Orrù: «Sono molto dispiaciuta per l’accaduto e spero che si sia trattato di una goliardata sfuggita di mano che, però, avrebbe potuto provocare danni a delle persone. Bisognerà intensificare l’educazione nella comunità anche con la collaborazione delle scuole, attività che promuoviamo già da tempo ma che evidentemente non è bastata. In ogni caso non ci devono passare tutti i ragazzi, la maggior parte sono sensibili ed educati al rispetto dell’ambiente».

RIPRODUZIONE RISERVATA