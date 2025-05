Gli incendiari sono due ragazzini 

Sono due ragazzini cagliaritani i responsabili dell’incendio, di una settimana fa, che ha distrutto il centro di quartiere StraKrash di via Brianza. Uno dei responsabili, accompagnato dalla madre, ha raccontato ai carabinieri della stazione di Sant’Avendrace quanto accaduto: i due sarebbero entrati nello stabile dopo aver sfondato un vetro della porta d’ingresso. Un blitz dettato dalla noia e dal voler fare qualcosa di particolare, magari riprendendosi anche con il telefono cellulare. Utilizzando delle bombolette spray e degli accendini avrebbero simulato una sfida con delle “armi” lanciafiamme. Ma qualcosa è andato storto: il fuoco ha aggredito i libri presenti nella biblioteca e la situazione è diventata ingovernabile. A quel punto i due sono scappati. La notizia dell’incendio ha fatto il giro dei quartieri di Is Mirrionis e San Michele, rimbalzando anche sui social. E l’indicazione sui possibili responsabili è iniziata a circolare, arrivando ai carabinieri che stavano svolgendo le indagini, anche con la collaborazione degli agenti della Polizia. Alla fine i due ragazzini, di 15 e 16 anni, sono stati identificati e denunciati per danneggiamento a seguito di incendio.

Noia e cellulari

Dunque dietro quanto accaduto al centro di quartiere non ci sarebbe un attentato incendiario è un atto intimidatorio, ma un incursione di due ragazzini annoiati, che probabilmente volevano poi documentare sui social o tra gli amici il blitz dettato dalla noia. La svolta nelle indagini dei carabinieri della stazione di Sant’Avendrace era nell’aria e ha subito un’accelerata quando in caserma si è presentato un sedicenne, accompagnato dalla madre. Ha spiegato ai militari cosa è accaduto domenica scorsa. Insieme a un amico – anche lui poi identificato dagli investigatori – hanno deciso di scavalcare il cancello del centro. Poi hanno sfondato il vetro dell’ingresso, aprendo la porta antipanico. L’idea, secondo quanto riferito ai carabinieri, era quella di fare un po’ di caos. Dopo aver messo a soqquadro alcune stanze, i due hanno usato delle bombolette come se fossero dei lanciafiamme associate a degli accendini. Una bravata finita nel peggiore dei modi: le fiamme hanno raggiunto i libri e l’incendio in poco tempo si è esteso. Così i due ragazzini sono scappati.

La collaborazione

Le indiscrezioni su chi potessero essere i minorenni non sono mancate. L’incursione è avvenuta di sera, quindi è probabile che qualcuno li abbia visti entrare o andare via. Non solo: la voce sul rogo è corsa sui social e sui telefoni cellulari. E qualche amico dei due probabilmente era a conoscenza dell’idea di entrare nel centro di quartiere. Insomma, dopo alcuni giorni i nomi dei responsabili sono arrivati alle forze dell’ordine, in un’indagine che ha visto la collaborazione tra Carabinieri e Polizia. Nell’ultimo comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica si è parlato di quanto accaduto nel centro di quartiere di Is Mirrionis-San Michele e dello sviluppo delle indagini con la denuncia, alla Procura per i Minorenni, dei due giovanissimi.

L’attività

Con la struttura di via Brianza inagibile – il Comune farà il possibile per recuperarla nel minor tempo possibile, ma ci vorrà quasi sicuramente più di un mese tra messa in sicurezza e lavori – l’attività del centro Strakrash e della cooperativa sociale Passaparola riprenderà comunque in questi giorni negli spazi della scuola Ada Negri di via Castagnevizza. Per una delle coordinatrici, Sara Aliberti, quanto accaduto è stato «un grande dolore». Numerosi i messaggi di vicinanza al centro di quartiere da parte di altre associazioni, dei cittadini e delle istituzioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA