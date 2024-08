«L’80% degli incendi nasce da azioni dell’uomo: sono atti terroristici, perché quando scompare un bosco si cancella la storia di un popolo», dice l’assessora all’Ambiente Rosanna Laconi, che parla di indagini serrate per trovare i colpevoli. La campagna antincendio ora ha una flotta adeguata ma le squadre a terra sono in affanno: in arrivo altri 600 uomini.

