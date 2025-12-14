Gli incassi dalle multe al massimo storico: «Saranno reinvestiti» 

Record di incassi dalle multe a Quartucciu. Nel 2025 l'attività svolta dagli agenti della polizia locale ha consentito di far incassare al Comune 55 mila euro. «Un risultato storico», dice l'assessore della Viabilità con delega alla polizia urbana, Cristian Mereu, «un importo mai raggiunto nella storia del nostro Comune, frutto dell'attività di costante monitoraggio e prevenzione che viene portata avanti nell'interesse dei nostri concittadini».

Frutto, a sentire l’esponente della Giunta, di una decisa stretta sui comportamenti che mettono a rischio la sicurezza. «Un veicolo parcheggiato sul marciapiede, sulle strisce pedonali, nei parcheggi riservati alle persone disabili o in divieto di sosta – spiega Mereu –, crea un impedimento alla circolazione e lede il diritto alla mobilità delle fasce più deboli della popolazione. Rispettare il Codice della Strada è una questione di civiltà». In vari casi sono state sanzionate anche persone che si trovavano alla guida ma non avevano la patente o hanno superato il limite di velocità. Ovviamente una parte di questi proventi verranno utilizzati per la città. Una delibera di Giunta ha deciso di destinare il 50% degli incassi alla segnaletica, all'acquisto di automezzi e attrezzature, alla manutenzione delle strade, a corsi didattici di educazione stradale nelle scuole, ma anche alla mobilità ciclistica e all’assunzione di personale stagionale a progetto. «Questa somma potrà essere utilizzata non appena approveremo il bilancio di previsione 2026», conclude Mereu, «ringrazio tutto il personale della Polizia Municipale per l'attività svolta, che ha portato a un sensibile incremento dei risultati e dei controlli».

