«Gli imputati vanno tutti assolti» 

«Questo processo non ha reso giustizia alla famiglia della vittima che attendeva la verità». Sono le parole pronunciate ieri sulla morte di Antonello Mereu, il 25enne di Dorgali che la mattina del 13 marzo 2014 venne colpito alla testa da un oggetto appuntito mentre era al lavoro in una cava di Orosei. Parole della difesa nel processo per omicidio colposo contro i proprietari e responsabili della cava. La morte di Mereu è un giallo: a dieci anni dalla morte, la perizia del Tribunale parla di omicidio. Ipotesi «maleficio» già comparsa dopo il decesso, ma scartata frettolosamente dall’allora pubblica accusa, e riemersa in dibattimento. Ieri il pm Francesca Pala, davanti al giudice, Alessandra Ponti, dopo aver visto rigettata la richiesta di risentire gli operai presenti il giorno («credo abbiano omesso qualcosa»), ha concluso con l’assoluzione «per non aver commesso il fatto».

Gli imputati

A giudizio Giovanni Mele, titolare della cava (difeso da Basilio Brodu e Gianfranco Mattana), e i dipendenti Sergio Floris (difeso da Fabio Serra), Ignazio Masala (difeso da Giovanni Colli e Pasqualino Moi). «Oggi si procedeva per coloro che avevano una posizione di sicurezza: datore di lavoro, responsabile prevenzione e direttore dei lavori a cui veniva contestato un reato omissivo - ha ricordato la pm -. C’è stata un’istruttoria ricca, con tante contraddizioni dove potrebbe essere emerso non un fatto nuovo ma diverso». La perizia del Tribunale eseguita dal medico legale di Torino Rita Celli e l’ingegnere Stefano Ferrigno, che parla di omicidio «con cacciavite o scalpello», pesa come un macigno. Ecco allora la richiesta di assoluzione per tutti gli imputati, e «se il giudice dovesse giudicare l’evento come fatto diverso, la riformulazione del capo di imputazione e la trasmissione degli atti alla Procura», ha concluso.

Indagini incomplete

La parte civile, con Pietro Salis, non crede all’omicidio volontario, ma le difese hanno ricordato come «già l’indagine aveva in sé gli elementi confermati dalla consulenza del Tribunale». L’ipotesi incidente, come inizialmente formulata (una verga di 4 metri che si aggancia ad un filo diamantato e proiettata sulla testa della vittima) non regge. Quella dinamica, frutto di ipotesi, non avrebbe mai potuto avere compatibilità con un fatto cristallizzato negli atti: la lesione alla testa della vittima. A giugno repliche e sentenza.