Gli imprenditori tornano a scuola  

Formazione gratuita e di qualità per mantenere alta la capacità delle imprese di crescere e non perdere il treno dei cambiamenti, super veloci e altamente innovativi. È l’obiettivo della Scuola di Alta Formazione, nata 5 mesi fa presso il Consorzio Industriale di Villacidro, e continua con l’offerta didattica di corsi per le imprese e le aziende del territorio. Dopo la formazione obbligatoria sulla sicurezza sul lavoro, proseguono le lezioni, teoriche e pratiche, sulla gestione aziendale e risorse umane, comunicazione digitale, vendita e presentazione del prodotto, leadership, informatica, lingua inglese. Ad oggi sono oltre 160 gli imprenditori e i dipendenti, a periodi alterni, sui banchi di scuola del Consorzio, seguiti da docenti qualificati dell’azienda di servizi Sosor. Le iscrizioni sono aperte.

Aiuto alle imprese

«Attualmente le lezioni – dice il presidente dell’ente provinciale, Enrico Caboni – si svolgono nella sala conferenze del Consorzio, rinnovata e restituita all’uso pubblico, mentre il completamento dei lavori negli altri locali della sede consortile è previsto entro la fine dell’autunno. Offrire percorsi di aggiornamento e specializzazione significa rafforzare la competitività delle aziende, supportare l’innovazione e valorizzare le competenze delle risorse umane. Inoltre, la gratuità costituisce un’opportunità di risparmio alle imprese, permettendo di tenersi aggiornate senza sostenere costi aggiuntivi».

E l’importanza è riconosciuta dagli stessi imprenditori. «Da tempo - racconta Efrem Murgia, titolare dell'azienda di impiantistica Soem Impianti - avevo pensato di frequentare corsi di questo livello, a rinviare è stato l’assenza di una scuola nel Campidano, mi sarei dovuto spostare a Cagliari o a Oristano. Ho trovato interessante il corso di Project Management, ma anche la gestione dei conflitti».

La Regione

«L’attivazione del percorso formativo – ricorda il consigliere regionale di Villacidro, Emanuele Matta – è stata possibile grazie ad un finanziamento degli assessorati del Lavoro e dell’Industria di circa 150 mila euro, fondi che hanno consentito anche la sistemazione degli spazi interni del Consorzio, dove sono state realizzate le aule di formazione, spaziose e dotate di tecnologia all’avanguardia. L’intervento – prosegue Matta – dura un anno e coinvolge circa 150 imprese aderenti al Consorzio, per ciascuna un sostegno a costo zero. La specializzazione è costosa, dunque nessuno aggravio sui bilanci delle piccole imprese». Nel complesso l’iniziativa s’inserisce nel piano industriale di rilancio economico e sociale della Provincia per complessivi 30 milioni di euro, fondi del Piano di Sviluppo e Coesione 2021-2027. La formazione è pensata anche per affiancare imprenditori, manager e lavoratori che presto verranno impegnati nell'impianto dei rifiuti dell’ex Villaservice, prossima alla ripartenza con i bandi di gara in corso.

