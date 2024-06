«Gli imprenditori si facciano avanti» 

Da ex fabbriche da anni abbandonate, a nuovo centro residenziale dedicato all’housing sociale in via Brigata Sassari - con servizi dedicati alla città - e polo per la ricerca universitaria nel quartiere di Cepola. Il Comune chiama a raccolta gli imprenditori locali, e non, e accelera su due grandi opere che l’attuale amministrazione vuole inaugurare nel 2026: la riqualificazione delle Fornaci Picci e delle Distillerie Capra. «Due progetti che, insieme ad altri interventi in corso, cambieranno il volto e il ruolo di Quartu», le parole del sindaco Graziano Milia durante il primo incontro pubblico organizzato ieri nell’ex Convento dei Cappuccini.

Il recupero

Un incontro che ha richiamato l’attenzione di tanti: imprenditori, sindacati, associazioni di categoria, insieme a una numerosa rappresentanza di consiglieri e assessori comunali. Fra i presenti anche il presidente regionale dell’Associazione nazionale costruttori edili Pierpaolo Tilocca. Al centro del meeting la rinascita delle Fornaci Picci dimesse da anni, dove è previsto un intervento di social housing - 75 alloggi a canone agevolato - spazi per esposizioni e coworking, parcheggi. Il primo finanziamento incassato risale al 2021: 15 milioni circa conquistati dal Comune con il bando “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”.

Focus anche sulle Distillerie Capra, destinate a diventare un polo universitario decentrato per la ricerca e l’innovazione, in accordo con l’Università di Cagliari.

L’obiettivo

Due sfide con un unico obiettivo: trasformare il volto della città e rilanciare Quartu fuori dai confini comunali. “C’è la necessità di costruire nuovi ruoli e funzioni, che non siano solamente di interesse cittadino, ma anche - e soprattutto - metropolitano e regionale”, sottolinea il sindaco. “I due progetti, Fornaci e Distillerie, si inseriscono in questa politica, così come altre scelte fatte per la città: il nuovo Poetto, il teatro, la disponibilità a ospitare una casa dello studente e un Istituto tecnico superiore innovativo, e tante altre cose, piccole e grandi, che ci permetteranno di svolgere un ruolo che non guarda solo al nostro territorio”, ribadisce Milia.

L’invito

Per gli imprenditori tempo qualche settimana per chiedere ulteriori chiarimenti sui progetti, proporre suggerimenti, e manifestare il proprio interesse a investire su Quartu entro inizio luglio. Poi si aprirà la fase finale del restyling, tutto sotto la supervisione dell’assessorato all’Urbanistica guidato da Aldo Vanini: «Vogliamo costruire un rapporto stabile con l’imprenditoria, preferibilmente locale, ma siamo aperti a tutti coloro che vedono Quartu come un’opportunità». Con l’auspicio che i cantieri possano partire in tempi brevi, e le due opere inaugurate prima che finisca la consiliatura in corso. «Come amministrazione puntiamo al taglio del nastro sia alle Fornaci Picci che alle Distillerie Capra», conclude l’assessore Vanini.

