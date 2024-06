Gli impianti malandati non fermano i campioni 

Talvolta, prima degli avversari, devono “sconfiggere” l’inadeguatezza di alcuni impianti in cui si allenano, ma i risultati ottenuti ripagano di tutto: una leva di giovanissimi atleti di Carbonia, da bambini di 10 anni sino a ragazzi di 18, ha in questi giorni regalato una valanga di gloria sportiva alla città.

I successi

C’è riuscito Andrea Cammilleri, 14 anni, origini nigeriane, velocista della “Sulcis Atletica”: giovedì scorso ha vinto a Pescara il titolo nazionale studentesca negli 80 metri a ostacoli e due giorni fa è arrivato secondo nei 100 metri in Toscana al prestigioso Torneo Pratizzoli, preludio degli imminenti campionati italiani: «La bravura emerge – analizza il presidente Antonello Murgia – anche con impianti inadeguati come la nostra malandata pista di atletica, ma non si può tirare troppo la corda: spesso famiglie e ragazzi scelgono sport con impianti modello». Hanno optato per la palestra privata della scuola Gritti le famiglie delle pallavoliste del “100% Sudore” che hanno vinto il titolo regionale under 13: sono Asia Nocco, Priscilla Spano, Emma Pili, Anna Piras, Laura Biselli, Giorgia Collauto, Martina Chergia, Vittoria Collu, Eleonora Di Iuro e Alessia Mastino, allenate da Nicola Cabras e Cristian Berton: «Talora le strutture pubbliche sono intasate di richieste - analizza Duilio Ennas – e la nostra scelta ci sta dando ragione: da anni arriviamo alle finali regionali con le under 13, 14, 16 e 18». Settimana da sogno pure per il basket: la under 17 della “Scuola basket Miners Carbonia” ha vinto il campionato regionale Gold (un gradino sotto l’Eccellenza) con Samuele Manca, Nicola Messina, Nicolò Santoru, Davide Canu, Giuseppe Fenu, Andrea Dedola, Filippo Chessa, Michele Sciascia, Emanuele Floris, Fabio Cancedda, Lorenzo Marchioni, Nicolas Balia, Michele Boi, e l’allenatore Marco Fae: «Impresa meravigliosa e ragazzi eccezionali - conferma il presidente Pino Fae – ci alleniamo nell’impianto di via Deffenu e non possiamo lamentarci troppo, sebbene col tempo e l’uso sia divenuto inadeguato il tappeto di gioco che andrebbe riplastificato».

Campione italiano

Ha preso gusto con i successi nel pattinaggio a rotelle pure Alessio Mannai, 18 anni: a San Benedetto del Tronto è ridiventato (come nel 2022, quando vinse pure gli Europei) campione italiano nei 100 metri, con i colori della “Flash Villasor”. L’anno scorso terzo agli Europei e quarto al Mondiale: «Adesso punto più in alto: mi alleno talora a Carbonia nel pattinodromo grazie all’ospitalità delle società Roller e Terrasarda ma offro un umile suggerimento a chi di competenza: le mattonelle sono logore, servirebbe un manto di resina». Carbonia giorni fa ha quasi sbancato pure nel tennis: le under 10 del “Tc Carbonia” Beatrice Tuveri e Caterina Soddu hanno vinto la fase regionale del Torneo delle Province italiane, poi in Toscana si sono fermate ai preliminari delle finali nazionali.

