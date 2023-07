«Gli ibiscus malati saranno sostituiti» 

Nel centro di Sestu sono arrivate alcune nuove piante lo scorso febbraio, ma purtroppo alcune hanno già problemi di salute. In particolare ci troviamo in via Ottaviano Augusto, via Marzabotto e in via della Resistenza. Qui erano stati piantati ben 67 ibiscus ma alcuni alberi non vogliono saperne di crescere: forse a causa di malattie hanno il tronco ormai secco e senza più foglie, come hanno segnalato tanti cittadini. Il punto sulla situazione è a cura dell’assessora al Verde Pubblico Roberta Argiolas, che spiega: «Dopo la piantumazione c’è stata una continua manutenzione e monitoraggio. Vista la difficoltà di attecchimento di circa 15 alberi, sarà a carico della ditta esecutrice la loro sostituzione che avverrà alla fine dell’estate ovvero nei mesi più freschi». Per il futuro, «nel programma di riqualificazione del verde urbano questo stesso autunno verrà eseguita una serie di nuove piantumazioni che interesseranno altre zone della nostra cittadina».

