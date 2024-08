Gli hotel alla guerra con l’extralberghiero «Non hanno regole» 

Il volemose b ene è partito, ma ai destinatari non arriva esattamente forte e chiaro. Giusto un po’. E così l’appello a una pace che mai c’è stata, scaturito dai bed and breakfast sardi e assai di meno da chi ha seconde case affidate con gli affitti brevi ai turisti, finisce col non scaldare il cuore degli albergatori. Quantomeno, non di chi li rappresenta a livello regionale, cioè Paolo Manca, presidente di Federalberghi Sardegna: al massimo, quel cuore, i b&b lo intiepidiscono un po’: «Rispetto chi rispetta, in questo caso le regole», s’infervora Manca, «ma gli abusivi proprio no». Se è pace, insomma, è armata.

Messaggi di pace

La torta del turismo in Sardegna è grande, come testimoniano i continui record di passeggeri negli aeroporti, e così pare che sarà finché dio vuole e le compagnie low cost lo permettono (e la concentrazione degli scali sardi in una sola società non sarà un fatto). E davanti alle torte, i “golosi di turisti” ancora troppo stagionali non hanno granché voglia di dividere. Dall’extralberghiero parte l’appello a maggiori intese fra tutti gli operatori turistici sardi. Accettato solo in parte. «C’è mercato per tutti», premette Laura Zazzara, presidente di Bb in Cagliari e Sardegna, «noi non rubiamo clienti agli hotel: i due mercati si completano a vicenda, gli alberghi fanno buoni risultati solo quando li fa anche l’extralberghiero». La teoria di Zazzara è semplice: «Chi va in hotel non vuole un b&b e viceversa: sono clientele diverse, ma tutte fette della stessa torta. Gli alberghi offrono un’ampia gamma di servizi come ristoranti interni, piscine, palestre, spa e reception 24 ore su 24, e attraggono un certo tipo di turista. L’extra invece è ricercato da chi cerca esperienze più personalizzate e autentiche che permettono ai turisti di vivere come le persone del posto, più autonomi e spesso in ambienti più caratteristici. Non siamo in concorrenza: tutti facciamo grande la Sardegna turistica».

«Mercati a braccetto»

Concorda Maurizio Battelli, presidente di Extra, che dal nome rivela chi sono gli associati: gli operatori dell’extralberghiero. «Sicuramente siamo mercati complementari, noi e gli hotel», premette, «infatti nei portali come Booking.com l’offerta è unica. Non è sempre vero che l’offerta dell’extra sia sempre più economica rispetto a quella degli hotel e poi non suddividerei i turisti con l’accetta: ci sono persone che, per i viaggi di lavoro, scelgono l’albergo», scandisce Battelli, «per le vacanze una villa o villetta oppure il b&b, ma di certo i due settori non si rubano i clienti a vicenda. Se vuoi una reception e una sala colazioni vai in hotel, se vuoi cucinare tu vai in casa vacanze. I numeri sono buoni: a luglio c’è stato un calo dei prezzi a fronte di più turisti, quindi il fatturato è salito. Inoltre, i nuovi b&b partono con prezzi bassi e fanno da calmiere. Il problema», conclude Battelli, «è che a ottobre spariscono i voli e torniamo tutti nel deserto turistico: noi e gli alberghi».

«Gioco secondo le regole»

L’extra nemico dell’alberghiero, dunque? Paolo Manca, presidente di Federalberghi Confcommercio Sardegna, non la vede così: «Il problema sono le scelte politiche, prima fra tutte quella di non esercitare alcun controllo sull’extralberghiero, complice anche un vuoto normativo. Ben vengano le strutture dell’extra che giocano secondo le regole, ma non a quelle al di fuori delle norme. Oltretutto», aggiunge Manca, «dobbiamo stabilire un tetto di turisti a luglio e agosto e dilatare la stagione, anche perché la qualità dell’extra crolla: cominciamo a leggere di garage affittati come casa vacanze». Manca elenca i doveri dell’albergatore: «Sicurezza, progetti, prevenzione incendi, ispezioni Asl. E poi c’è gente che ha una casa vuota e l’affitta, senza regole. Abbiamo consentito di mettere sul Web duecentomila seconde case: sono scelte, e le scelte possono penalizzare qualcuno. Gli alberghi creano occupazione e indotto, l’extra no. Almeno, sia regolare».

Se è vero che la guerra è il primo passo verso la pace, allora c’è speranza.

