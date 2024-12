Gli highlander del calcio a 5: «Abbiamo il futsal nel sangue» 

Sono gli “highlander” sardi del calcio a 5: passano gli anni ma la passione, l’ambizione e la voglia di giocare sempre ad alti livelli non diminuisce. Anzi. E diventano un esempio da seguire per i giovanissimi del futsal nelle rispettive squadre che disputano i campionati nazionali. I loro nomi? Gigi Asquer (53 anni) del Quartu, Massimo Nurchi (44) del Monastir, Andrea Siddi (40) dell’Elmas, Oscar Ledda (49) dell’Ussana, Roberto Etzi (37) della Jasnagora e Manuel Erbì (35) della Leonardo.

Gigi Asquer guida il gruppo. «Ho iniziato a 27 anni con il futsal perché la mia squadra di calcio a 11 non mi lasciava andare via. Ho cambiato sport e questa è stata la mia fortuna», racconta. Oggi è ancora in campo: «Mi sento ancora giovane in mezzo a tanti ragazzi promettenti. Spero sempre di dare il mio apporto. Vado avanti perché mi piace stare in un gruppo, in una squadra. E proprio i ragazzi mi danno la forza per continuare». Per giocare ancora in serie B a 53 anni «bisogna allenarsi con impegno e costanza». Un altro dei giocatori con più esperienza è Massimo Nurchi : «Ho iniziato nel 1996 alla Madonna della Strada dopo un un torneo estivo. Mi sono appassionato e oggi sono ancora qui. Ho ancora voglia di dimostrare il mio valore, di vincere, di arrabbiarmi e di vivere lo spogliatoio. Soprattutto ho ancora tanta passione. So di essere da esempio per i più giovani, trasmettendo rispetto ed educazione. Per giocare a certi livelli bisogna seguire una vita sana. E lo ammetto: non ho ancora intenzione di smettere».

Andrea Siddi ha iniziato a 16 anni: «Ho lasciato il calcio a 11 perché mi annoiava. E grazie al futsal mi sono tolto tante soddisfazioni: uno scudetto universitario, la partecipazione a trofei delle regioni, finali nazionali giovanili e campionati nazionali. Ho avuto la possibilità di avere rapporti con tantissime persone e conoscere gli Special Olympics. Gioco ancora perché durante gli allenamenti e le partite posso staccare dal quotidiano. Ora allenarmi al massimo è fondamentale per potermi confrontare con ragazzi che potrebbero essere miei figli». Anche Oscar Ledda ha iniziato con il calcio per poi dedicarsi al futsal nel Siurgus Donigala. «Oggi ho ancora voglia e una passione immensa. Certo gli anni passano, ma fin quando il fisico lo permette e capisco di poter dare ancora qualcosa vado avanti. da nove anni ho sposato la causa dell’Ussana e spero di poter durare ancora un po’ di anni».

Roberto Etzi è un portiere. «Ho iniziato a 18 anni dopo una chiamata di Nicola Montisci al Vivarium diventato poi gruppo Basilea: ci chiamavano i ragazzi terribili di Davide Mura, vinciamo tre campionati under 21 arrivando a giocare una storica semifinale scudetto nel 2009 contro il Napoli. Ho tantissimi ricordi e amicizie bellissime. Mi sono tolto tante soddisfazione, sfiorando, con la Città di Sestu, la serie A. Quello che mi spinge a giocare ancora è la voglia di stare in gruppo e di vincere insieme a compagni di squadra che sono ormai amici da 20 anni». Anche Manuel Erbì è portiere: «Ho iniziato a 15 anni grazie alla chiamata di Osvaldo Masala che mi portò nell’Assemini C5. In famiglia c’è una grande cultura sportiva, grazie a mio padre ancora oggi allenatore. Mi ha trasmesso il valore del sacrificio e del lavorare sodo per ottenere risultati. Oggi mi devo allenare con costanza, trovare stimoli e obiettivi personali. E ringrazio mia moglie e i miei tre figli: mi danno la forza per continuare».

