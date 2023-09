Gli F-35 italiani intercettano i russi 

Kiev. Era nell’aria. Su Wikipedia qualcuno aveva segnato come morto il comandante della flotta russa del Mar Nero, l’ammiraglio Viktor Sokolov, già all’indomani dell’attacco ucraino a Sebastopoli. Ora la conferma da parte del comando delle Operazioni Speciali. Non solo. Nell’edificio neoclassico del centro della città fondata da Caterina la Grande avrebbero trovato la morte 34 ufficiali mentre ben 105 “invasori” sarebbero rimasti feriti. E l’edificio in sé viene giudicato “irreparabile”. Mano a mano che emergono nuovi dettagli è sempre più chiaro il livello del danno patito dai russi a Sebastopoli e, per contro, il successo messo a segno dagli ucraini, che evidentemente sapevano dove e quando e colpire; sempre secondo gli ucraini, l’attacco alla nave da sbarco Minsk, avvenuto a metà settembre, avrebbe spezzato via 62 marinai, già a bordo del vascello perché sarebbero dovuti partire il giorno successivo.

La risposta

Naturalmente è impossibile verificare in modo indipendente queste informazioni - i russi parlano di un solo uomo disperso al comando della flotta e di danni “minimi” - ma se così fosse si tratterebbe di uno smacco atroce per il Cremlino. Mosca nella notte si è vendicata colpendo Odessa. A casaccio però. L’ondata di missili ha provocato due morti e un ferito, ha danneggiato «significativamente» le strutture del porto, un hotel abbandonato sul lungomare e un silo con 1.000 tonnellate di grano. Il ministero della Difesa ucraino sui social media ha definito l’attacco alla città un «patetico tentativo di ritorsione» per il colpo messo a segno a Sebastopoli e l’ha classificato come «una violazione del diritto internazionale umanitario, poiché ha preso di mira sia le truppe che le infrastrutture civili, anche per la fornitura di energia elettrica». Ma dal punto di vista militare la notizia di giornata è senz’altro l’arrivo dei carri armati americani Abrams, benché non si sappia il loro numero preciso (gli Usa ne avevano promessi un trentina). «Buone notizie. Gli Abrams sono già in Ucraina e si preparano a rafforzare le nostre brigate: sono grato ai nostri alleati per aver rispettato gli accordi, stiamo cercando nuovi contratti e ampliando la geografia delle forniture», ha commentato il presidente Volodymyr Zelensky. A Ginevra, invece, le notizie sono pessime. Erik Mose, presidente della Commissione d’inchiesta sull’Ucraina, ha dichiarato al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite che il suo team ha raccolto ulteriori prove nel Kherson che indicano «un uso della tortura sistematico da parte delle forze armate russe nelle aree in precedenza sotto il loro controllo».

Italiani in volo

Primo ordine di decollo immediato per gli F-35 dell’Aeronautica militare italiana impegnati nella missione in Polonia - che assicura la sicurezza dello spazio aereo dei Paesi della Nato - dopo l’intercettazione di velivoli russi. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio dello scorso 21 settembre, quando una coppia di caccia F35A della task force air 32° Wing, rischierati nella base aerea di Malbork, si è alzata in volo per un “alfa scramble” allo scopo di intercettare due velivoli non identificati, a quanto appreso provenienti dalla Russia e penetrati nello spazio aereo Nato, poi scortati fuori dallo stesso spazio aereo. Lo scramble è stato ordinato dal centro di operazioni aeree di Uedem in Germania, l’ente di controllo della Nato che ha il compito di controllare e vigilare su tutte le tracce radar i velivoli sospetti che si avvicinino o che tentino di entrare nello spazio aereo Nato senza le dovute autorizzazioni.

