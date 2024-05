Gli ex spogliatoi del Santa Lucia diventano un museo del calcio 

Sarà inaugurato oggi alle 18 negli ex spogliatoi del campo “Santa Lucia” in via Convento, a San Gavino, il nuovo museo del calcio sardo intitolato a Nuccio Delunas, giocatore dell’Italpiombo, squadra locale che militò anche in serie D. I cimeli sono stati donati tempo fa dal figlio Corrado (autore anche di alcuni libri sulla storia del Cagliari calcio) e prima erano ospitati negli spazi del “Civis”, in via Roma. Nel museo gli appassionati di sport potranno ammirare la maglia dello scudetto del Cagliari, quella di Gigi Riva, una di Maradona e centinaia di gadget e foto delle squadre sarde.

Il museo del calcio negli anni scorsi è rimasto aperto grazie alla disponibilità dei volontari guidati da Giovanni Zucca, arzillo 89enne che è stato per anni presidente della società sportiva Sangavinese, che ha cresciuto tantissime generazioni di calciatori tra i quali anche Renato Copparoni e Alessandro Deiaola.

Alla cerimonia, durante la quale sarà presentato anche il nuovo murale realizzato dall’artista Alessandro Spano, parteciperanno gli amministratori locali, Giovanni Zucca, la campionessa italiana di fondo e mezzofondo Claudia Pinna e Corrado Delunas (63 anni): «Ho regalato al Comune tutti i miei cimeli – spiega quest’ultimo – e spero che la collezione possa essere arricchita con nuovi doni».

È entusiasta il vicesindaco Nicola Ennas: «Auspico che il museo possa ospitare anche trofei e storie di altri atleti che nello sport hanno raggiunto traguardi prestigiosi».

