Gli ex M5S incassano i rimborsi 

Il Comune ricalcola le indennità degli ex assessori del Movimento Cinque stelle per un ammontare complessivo superiore ai 30 mila euro, ma resta ancora da risolvere la situazione dei rimborso per l’ex sindaca Paola Massidda. Tutti i dettagli emergono dalla delibera firmata dal sindaco Pietro Morittu. La vertenza è stata risolta bonariamente «con reciproche concessioni – si legge nel documento - raggiungendo un’intesa che condurrà alla rinuncia relativa agli interessi maturati e alla rivalutazione monetaria, a fronte del pagamento da parte del Comune di Carbonia della somma complessiva di 34.214,14 euro». L’adeguamento delle indennità riguarda gli ex assessori Luca Caschili, Sabrina Sabiu e l’ex vicesindaco e oggi consigliere di opposizione Gian Luca Lai.

Città capoluogo

Tutto è legato alla legge regionale numero 2 dell 2016 che riconosceva Carbonia città capoluogo. «Nel calcolo delle indennità degli assessori - come afferma l’allora vicesindaco - di questo non si tenne conto per tutta la durata del mandato. All’indomani delle elezioni del 2021 con la vittoria della nuova maggioranza una delle prime determine riguardò proprio il ricalcolo delle indennità, applicando quella relativa alle città capoluogo. Quindi anche noi chiedemmo di essere trattati allo stesso modo ma questo non avvenne immediatamente». Secondo l’avvocato degli esponenti Cinque stelle, Gianni Benevole «la situazione si è sbloccata solo a seguito di una mia diffida del febbraio 2024 in cui spiegavo tutte le ragioni e da quel momento è maturata una interlocuzione seria con l’amministrazione».

La battaglia

L’attuale esponente dell’opposizione Gian Luca Lai a chi fa notare come questa battaglia un po’ contrasta con la loro costante lotta contro i cosiddetti “costi della politica” fa notare: «Durante il nostro mandato abbiamo rinunciato al 10 per cento delle indennità facendole convogliare nel fondo contro le povertà. Quanto determinato dalla delibera è tutta un'altra questione, da non confondere con la nostra posizione politica». Proprio il discorso relativo al 10 per cento è il motivo per cui la ex sindaca Paola Massidda ha deciso di prendere tempo: «La scelta della decurtazione riguardava gli assessori e non il primo cittadino, non dimenticando che io feci altre rinunce dato che per esempio usavo la mia macchina e non quella di servizio e che rinunciai anche a diverse altre indennità. Quindi la rideterminazione andrebbe fatta sul 100 per cento del totale e non sul 90 per cento». Per quanto riguarda gli altri assessori Sabiu e La Barbera affermano: «ci è stato semplicemente riconosciuto quanto dovuto e si è rimediato ad un errore». I consiglieri di maggioranza si dicono favorevoli al provvedimento. Per Gianluca Arru del Gruppo Carbonia Avanti «se è passato in Giunta con parere unanime di tutti gli assessori e del sindaco, con il parere favorevole della segretario vuol dire che è un atto legittimo». Quasi identica l’affermazione di Giacomo Guadagni del Pd e Antonio Caggiari di “Uniti per rinascere” che in sintesi affermano «se la giunta ha approvato vuol dire che è un atto dovuto».

RIPRODUZIONE RISERVATA