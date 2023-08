Gli ex Faragò e Cerri collaudano il Cagliari  

Inviato

Saint-Vincent. Dal Como al Como, sette mesi dopo è tutta un’altra storia. La seconda avventura di Ranieri al Cagliari, il 14 gennaio alla Unipol Domus, era iniziata proprio contro la formazione lariana, ultimo sparring partner qui in Val d’Aosta per tastare il livello - sia atletico che tattico - di una squadra messa a dura prova dal destino (con tre infortuni pesanti) e costretta a fare di necessità virtù soprattutto in attacco (aspettando il miglior Shomurodov e un rinforzo dal mercato) ma sempre sul pezzo, sinora. I carichi di lavoro si fanno sentire parecchio, ma il test di oggi allo stadio “Brunod” di Châtillon contro un avversario di Serie B pesa più delle gambe a una settimana dall’esordio in Coppa Italia e darà indicazioni concrete all’allenatore, e pure alla società. Per l’occasione, tra l’altro, è atteso in ritiro il presidente Giulini.

Test ambientale

Il fischio d’inizio è fissato per le 17 e anche il fatto che si giochi in un orario meno fresco è un test. Cambia poi lo scenario. Sia la partita inaugurale con la Primavera della Roma sia quella con la Juventus Next Gen erano state, infatti, disputate al “Perucca” di Saint-Vincent. Il prato verde del “Brunod” è quello dove i rossoblù hanno svolto ogni giorno la preparazione ed è un modo, pure questo, per ringraziare ufficialmente anche Châtillon (i due paesi distano tre chilometri l’uno dall’altro ma vivono abbastanza in simbiosi e si sono adoperati tanto per mettere il Cagliari nelle condizioni migliori possibili). Ranieri potrebbe non schierare subito l’attuale formazione tipo, lo farà presumibilmente sabato in Francia contro il Brest (ultimo collaudo prima dell’inizio della stagione). Sfrutterà in ogni caso la gara di oggi per vedere i progressi di tutti - chi più, chi meno - suddividendo magari il test in due blocchi, come ha fatto nei tre precedenti.

Il nodo tattico

Difficilmente ci sarà Jankto, che ha ripreso a correre da due giorni dopo il fastidio alla coscia che lo aveva costretto a fermarsi già prima della partenza per la montagna. Anche per Shomurodov i tempi sono prematuri considerando che è arrivato in ritiro arrugginito dalle vacanze e, di fatto, ha iniziato la preparazione da una settimana scarsa. Magari Ranieri potrebbe concedergli qualche minuto nel finale. Magari in coppia con uno tra Pavoletti e Luvumbo. Magari al centro del tridente con il quale l’allenatore di Testaccio sta facendo crescere prevalentemente la squadra ai piedi delle Alpi sia nel 4-2-3-1 che nel 4-3-3 più classico (in attesa di avere i mezzi per poter sviluppare il 4-4-2).

Nel cuore del campo

Il nodo, dunque, è tattico e tecnico allo stesso tempo. E oltre che sull’attacco, i riflettori anche oggi sono puntati sul centrocampo che Ranieri sta rimodellando in continuazione. Makoumbou e Sulemana dovrebbero rappresentare il motore del Cagliari, la coppia di riferimento. Contro gli under 23 della Juventus si sono, però, alternati nel ruolo del regista insieme a Deiola e stanno provando quindi ad adattarsi a diverse evenienze, come ha spiegato lo stesso allenatore ai margini di un allenamento. E sarà interessante capire come si inserirà in questo contesto Nandez, che rispetto alla gara di sabato scorso ha quattro giorni in più di lavoro completo nelle gambe e stavolta potrebbe partire dal primo minuto. Inevitabilmente sotto esame poi Lella (un gol e un assist contro la Roma) dopo l’infortunio di Rog.

Il Como di Longo

Dall’altra parte il Como, appunto, passato dalle mani di Gattuso a quelle di Longo, due presenze in sei mesi col Cagliari da giocatore nel 2003. Gli ex più attesi oggi sono, però, Faragò e Cerri, autori dei gol, curiosamente, che hanno deciso i precedenti test contro Pro Patria e Torres, terminati entrambi per 1-0. Questo con i rossoblú è l’ultimo prima del debutto in Coppa Italia contro il Lecce. Si fa già sul serio, insomma, questo pomeriggio a Châtillon.

