Gli ex di Cannas in tutte le liste 

Cosa hanno in comune Giacomo Usai candidato con Franco Pili, Fausto Mascia e Stefania Vargiu con Marcello Ladu, e poi Michela Iesu, Emanuela Laconca e Salvatore Comida, e per finire, Lara Depau, che sogna la fascia tricolore? Sono tutti ex fedelissimi di Massimo Cannas: chi nel primo mandato, chi nel secondo (finito anzitempo), gli otto aspiranti amministratori hanno tutti lavorato con il sindaco decaduto. Ufficialmente lui si è defilato, invero ha animato la civica di Fabrizio Porrà, suo ex consigliere con delega all’Urbanistica nonché assessore dei Lavori pubblici per 24 ore scarse. Persino Luigi Cardia, candidato con Ladu e potenziale vicesindaco in quota Fratelli d’Italia, è stato uno dei discepoli (esterni) del sindaco decaduto, che ha di fatto creato una nuova classe politica. Ora la diaspora ha portato gli accoliti a scelte diverse.

I reduci

Giacomo Usai ha un passato tra le fila di Alleanza Nazionale. Ma da quell’epoca è passata tanta acqua sotto i ponti e Usai, che si definisce filo finiano, ha militato anche nel Pdl e, dal 2010 al 2014, con Api di Rutelli-Tabacci diventato poi Centro Democratico di Tabacci. L’ultima tessera nel 2020, dopo un biennio con FdI prima del definitivo allontanamento.

Ora, anche in nome di una storica amicizia, ha scelto di sposare il progetto politico di Franco Pili che si è alleato con il Pd. Alle elezioni del 2014 Usai ha raccolto 174 preferenze, abbastanza per assicurarsi un posto in Consiglio. Per conto del Comune, il sindaco Cannas lo aveva mandato in missione al Consorzio industriale. Un altro reduce di tante stagioni nelle stanze del potere locale è Fausto Mascia. Anche lui, nel 2014, era candidato con Cannas ed era riuscito a mettere in cassaforte 305 consensi. Secondo più votato della lista e assessorato dei Lavori pubblici da gestire. Poi la rottura con lo stesso Cannas e pausa di quattro anni prima del ritorno in pista con Marcello Ladu, suo collega nella maggioranza di Mimmo Lerede, tra il 2010 e il 2013, in cui Mascia è stato assessore al Bilancio e presidente del Consiglio. Stessa consiliatura dove Cannas era assessore all’Urbanistica. Salvatore Comida è un pilastro del gruppo Cannas che ha voluto sostenere anche in questa nuova competizione.

Le donne