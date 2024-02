Gli ex compagni ricordano Riva: sempre nel cuore 

Un mese senza Gigi Riva: ieri il trigesimo della scomparsa del campione di Leggiuno, che nessuno potrà mai dimenticare. Tantomeno i suoi compagni dello scudetto, che hanno un legame indissolubile col Mito. «Ho perso un fratello, il mese senza Gigi è stato bruttissimo», le parole sentite di Beppe Tomasini, in studio durante "Il Cagliari in Diretta" su Videolina e Radiolina. «Ogni settimana andavamo a trovarlo: ci diceva che casa sua era nostra e potevamo tornare quando volevamo. Una persona eccezionale». Il suo capitano, Pierluigi Cera, è altrettanto toccante: «È andato via senza preavviso. Non me l'aspettavo: l'ho saputo dalla tv e sono rimasto come morto. Tutti i giocatori di quel Cagliari erano legati come fratelli».

I ricordi

«Non ci sarà più uno come lui», dice senza giri di parole Adriano Reginato. «Con Tomasini abbiamo avuto la fortuna di stargli vicino ultimamente, quando andavamo a trovarlo era così umile che chiamava "grandi" noi: dice la sua semplicità». Franco Selvaggi non ha giocato col Mito, che lo portò a Cagliari e avviò il percorso fino ai Mondiali '82. «Un fratello maggiore, gli devo tutto: era dirigente e mi volle comprare fortemente, senza di lui non sarei andato da nessuna parte. Una sera mi disse di salire in macchina, facemmo un giro di Cagliari e mi raccontò la sua vita. Cinque mesi fa ero in città, mi chiamò Nicola per dirmi che Gigi voleva vedermi: siamo rimasti assieme quattro ore».

L'amico

Fra chi ha avuto un legame speciale con Riva c'è Sandro Camba, altro tassello della sua vita. «Il rapporto nasce nel 2009 col ricovero di Nené, che doveva avere un tutore», racconta. «Andai in tribunale ad accettare, Gigi chiese al giudice chi fossi e di potermi conoscere. In mezz'ora mi diede fiducia, a patto che lo informassi di tutto: col tempo è diventata un'amicizia forte, era uno di famiglia. Un mese senza pesa un macigno». Il capocannoniere della promozione del 1964 non fu Riva ma Ricciotti Greatti: «I gol li abbiamo fatti io e lui, andammo in A ed è inutile descrivere la sensazione. Arrivammo insieme io, lui e Cappellaro: era magro come un chiodo».

