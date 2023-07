Gli ex beni militari in abbandono 

La Regione, nell’ambito del suo territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali, escluso il demanio marittimo . L’articolo 14 del nostro Statuto speciale potrebbe essere la vera chiave per lo sviluppo dell’Isola. Invece no, il patrimonio che per vari motivi passa dal Demanio nazionale a quello locale nella stragrande maggioranza dei casi non viene utilizzato e in poco tempo finisce in malora. Anziché essere fonte di reddito diventa fonte di costi per la vigilanza e la messa in sicurezza. Per non parlare delle abitazioni che finiscono nel vortice delle occupazioni abusive in barba a graduatorie e diritti.

Patrimonio inutilizzato

Centinai di migliaia di metri quadri, che prima avevano le stellette e ora lo stemma dei Quattro mori, sono abbandonati. Un patrimonio inutilizzato che vale milioni di euro e che inesorabilmente si sta trasformando in macerie. L’elenco è lungo, ma su tutti spiccano l’ex deposito dell’Aeronautica ai piedi di Monte Urpinu, doveva diventare la sede dell’Ente foreste, poi una cittadella sociale e un polo sportivo. Ora è in balia del degrado, delle erbacce e dei cedimenti.

Negli ex alloggi degli ufficiali di Calamosca, la Regione anziché sfruttare la posizione strategica sul mare non ha escogitato di meglio che trasferire pochi uffici della Conservatoria delle coste e murare le finestre dello stabile.

Via Bainsizza grida vendeta. Dopo una lunga battaglia giudiziale le vecchie palazzine della Telecom (durante la guerra della Marina) sono finite nel patrimonio regionale. Progetti, destinazioni, utilizzi? Zero assoluto. Nel frattempo quelle case che sorgono in uno degli angoli più panoramici della città sono state occupate abusivamente. la Regione ha cercato di vendere quei 14 appartamenti - un milione e 420mila euro - ma l’asta è andata a vuoto. Stesso film per la villa del comandante dell’ex deposito dell’Aeronautica militare di Monte Urpinu. Casa con giardino di 3.350 metri quadri e ingresso in via Cagna. Ultimo prezzo, 4 milioni.

Sorte incerta per l’ex circolo (occupato abusivamente) e il deposito carburanti della Marina in via Dei Conversi che attende una bonifica.

La difesa

Giuseppe Talanas, presidente della commissione regionale che si occupa di Enti locali, conferma come il patrimonio ragionale non venga preso nella giusta considerazione. «Niente del genere è mai passato all’attenzione della nostra commissione». Dello steso organismo fa parte Roberto Li Gioi che però ha un approccio diverso. «Il patrimonio immobiliare è abbandonato, in condizioni pessime, eppure potrebbe essere riconvertito e messo a reddito». Francesco Agus ha portato avanti (senza successo) battaglie per il recupero. «Siamo fermi alla Giunta Soru, dopo il nulla». Agus denuncia un metodo per giustificare il lassismo. «Invece di valorizzare i beni in arrivo dallo Stato, trasferiscono pochi uffici in stabili immensi, come è successo per la Conservatoria di Calamosca».

