Gli ex bambini cileni:  due madri, due terre e una doppia identità 

«Mi sento divisa a metà. È difficile dire chi sono», dice Lucia Serra, che è anche Maria Elena Orostica. Giorgio Zucca ha 47 anni, moglie, due figli e la bandiera cilena tatuata sul braccio, terra dove continua a essere George Eduardo Orostica Orostica.

Hanno entrambi due madri, due terre e una doppia identità. Con una storia simile a quella dei circa cinquecento cileni arrivati in Sardegna bambini e diventati adulti con troppe domande senza risposta. Piccola parte dei ventimila ex bimbi spariti dal Sud America durante gli anni della dittatura di Pinochet.

L’ottico cagliaritano

A cinquant’anni dal Golpe, la storia ritorna nel teatro di Sant’Eulalia: sede del secondo congresso europeo organizzato dall’associazione Chilenos de Sardigna, di cui Zucca è presidente e fondatore. «La prima in tutto il mondo costituita da figli adottivi». Passato e presente si rincorrono nella stanza affollata. «Sono arrivato in Sardegna nell’84, grazie al gesto d’amore della famiglia che mi ha cresciuto senza mai nascondere il mio passato di cui comunque sapevo poco», racconta. «Chi è nato nel Cile di quegli anni cresce con tanti dubbi.

Ti dicono che puoi essere figlio di qualche violenza per mano di un militare, cresci col pensiero fisso di essere stato abbandonato che resta anche quando si diventa grandi». Anche quando si fa ritorno nella terra dove tutto è cominciato. «Quattro anni fa, in Cile, ho conosciuto mia madre biologica. Ho chiuso un cerchio, ma dopo quarant’anni mi sono ritrovato davanti un’estranea, se dicessi il contrario mentirei». Cosi la mente torna indietro, al primo compleanno festeggiato a Cagliari, a nove anni («perché in orfanotrofio non esistono feste») «con l’imbarazzo di trovarmi al centro dell’attenzione».

Ci sono le istituzioni e il padrone di casa, don Marco Lai, che porta i saluti dell’arcivescovo e richiama all’ospitalità dei sardi. E i dati drammatici delle adozioni «calate drasticamente negli ultimi vent’anni, con minori che compiono diciotto anni in comunità», osserva Daniela Contu, giudice onoraria del Tribunale dei Minori.

Madres del silencio

E poi le rappresentanti di Hijos y Madres del silencio, associazione che si occupa delle adozioni illegali che riportano al periodo della dittatura. Quel silenzio interrotto nel 2014, quando sono iniziate denunce e inchieste con l’indagine giudiziaria del magistrato Mario Carroza. «Sino al 1998 le adozioni internazionali in Cile non erano permesse, a tante donne sono stati rubati i loro bambini o portati via in forma irregolare. Bambini oggi cresciuti e sparsi in venti Paesi, anche in Sardegna», spiega la presidente Marisol Rodríguez. «Troppe donne cilene ancora oggi cercano i loro figli, e tanti figli cercano i genitori biologici».

Le testimonianze camminano per tutta l’Isola, dove quei bimbi cileni sono diventati adulti. C’è Lucia Serra, docente di violino: «Sono arrivata qui a quattro mesi. Per lungo tempo sono stata combattuta dall’idea di ritrovare le mie origini, poi ho fatto il viaggio di nozze in Cile e dopo qualche anno ho voluto incontrare anche mia madre biologica. Sono stata un peccato di gioventù, da un anno mi chiede scusa per avermi abbandonato».

Rossella Marotta: «Dopo la morte di mia madre adottiva ho iniziato a sentire il bisogno di cercare le mie origini, dopo sei anni ho ritrovato la donna che mi ha dato la vita. È stato emozionante, ho finalmente dato un volto a una figura a cui ho sempre pensato e visto gli occhi di chi mi ha messo al mondo. Lei non ha scelto di abbandonarmi, le hanno detto che ero morta».

