Gli ex amministratori polemici con il bilancio del sindaco  

C’è anche un gruppo di opposizione esterno al consiglio Comunale a Calasetta. È quello degli amministratori uscenti che in merito alle recenti dichiarazioni del sindaco, Antonello Puggioni, hanno formulato alcune precisazioni. «Preme precisare che l amministrazione comunale precedente ha effettuato la necessaria programmazione approvando il Dups e il bilancio di previsione - recita il comunicato di Calasetta 250, amministrazione comunale uscente - Si sono compiute tutte le attività per l’assunzione del personale dei cantieri Lavoras e patrimonio boschivo, Reis, vigili estivi, oltre ad altre progettazioni già avviate in diversi ambiti come sport, politiche sociali, decoro urbano. Purtroppo il ritardo nella realizzazione di alcuni procedimenti è dovuto a una carenza cronica di personale, di cui si aveva già conoscenza». Da qui parte la critica verso le dichiarazioni recenti affidate dal sindaco sui social. «Viste però le dichiarazioni forti della campagna elettorale e gli impegni presi - conclude il comunicato - ci si aspettava un’altra modalità di azione. Staremo a vedere per il futuro, rinnovando la massima collaborazione per il bene di Calasetta».

Tra le precisazioni formulate dal gruppo dell’ex sindaca Claudia Mura, si rammenta che «abbiamo anche chiuso il riaccertamento dei residui e quindi il rendiconto. Infine, è stato presentato ricorso giuridico anche sull’edificio della Sicapi». Quest’ultimo è ubicato in una banchina del porto ed è oggetto di rivendicazione del demanio.

RIPRODUZIONE RISERVATA