Gli ex alunni festeggiano gli 80 anni dell’asilo 

Per festeggiare gli ottant'anni dell’asilo Santa Caterina di Elmas sono arrivati tanti ex alunni. Quei bambini di un tempo diventati oggi a loro volta genitori e in qualche caso anche nonni, hanno voluto salutare soprattutto suor Angela Maria e suor Maria Irene, ultraottantenni della congregazione delle Ancelle della Sacra Famiglia che ancora oggi seguono le attività della scuola materna più antica del paese.

«Il nostro ordine- spiegano le sue suore – è arrivato da queste il primo novembre 1944, come testimoniano i documenti del Municipio di Cagliari di cui Elmas era frazione». Alla gioia per l’obiettivo raggiunto si unisce l’amarezza per la mancanza di giovani suore che portino avanti la nobile missione delle anziane.

La missione

Suor Angela Maria ha 83 anni e suor Maria Irene 86. Le ancelle si dedicano all’educazione della gioventù, all’assistenza ai malati e collaborano con l’Azione cattolica e nelle opere di culto. «Col passare degli anni - racconta suor Angela Maria Locci, originaria di Siliqua - il nostro compito diventa sempre più arduo, perché l’istituzione della famiglia si sta sfaldando. Noi oramai non abbiamo più energie, per questo ci aiutano due maestre laiche, una cuoca e un’altra collaboratrice, preziosi pilastri della nostra piccola realtà».

La società

Seguire le nuove generazioni significa stare al passo coi tempi: «I bambini di oggi – dicono le due ancelle – hanno molti più stimoli ed è bene far capire loro come incanalare positivamente tutte le informazioni. Non solo: insegniamo la condivisione, a iniziare dai giocattoli, e stimoliamo la creatività. Il segreto è creare momenti comunitari che contrastino la dispersione e la noia: ne sono d’esempio gli energici ragazzi dell’oratorio, sempre impegnati in attività socializzanti di estrema importanza».

L’affetto

Nonostante Elmas sia ormai prevalentemente una cittadina di forestieri, lo zoccolo duro dei masesi doc è particolarmente affezionato al primo asilo sorto in paese: «Gli anziani che vengono a trovarci vogliono sedersi sulle seggioline». Tante foto appese alle pareti e vassoi pieni di prelibatezze fatte in casa hanno colorato la sala principale dell’asilo: «Siamo fortunate, abbiamo un vicinato e dei genitori che ci vogliono bene». Tra loro presenti Graziella Frau, 73 anni, Anna Soddu, 57 anni, e Gianna Demurtas, 68 anni, due di loro vecchie alunne di quella scuola a cui sono profondamente affezionate.

