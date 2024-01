Gli ex allievi dei Salesiani: necessario avvicinare i giovani 

Sono arrivati da Cagliari, Sassari, Alghero, Nuoro, Guspini, Arbus, Santu Lussurgiu e Sardara per partecipare all’assemblea dei soci dell’unione ex allievi dell’istituto Salesiano svolta al teatro Don Bosco di Arborea. Una giornata di ricordi ma non solo. Dopo il rinnovo del tesseramento e la messa, si è svolto un momento di condivisione tra i partecipanti. «Spero che i giovani si avvicinino alla casa Salesiana -sottolinea il presidente, Marco Pinna- è un'impresa non facile ma tocca a noi portare avanti gli insegnamenti di Don Bosco».

«È bello ritrovarci insieme, facciamo in modo che ciò diventi un’abitudine perché aiuta a sentirsi ed essere Famiglia -ha ribadito don Giuseppe Casti - Bisogna operare in favore delle nuove generazioni ce n’è tanto bisogno». Il sacerdote poi ha ricordato gli insegnamenti di don Bosco, sottolineando l'umiltà nell'aiutare, il coraggio nel tendere la mano a chi ha bisogno e il valore della riconoscenza. Ha invitato alla promozione di iniziative a sostegno dei giovani e alla riflessione «sulle sfide del mondo contemporaneo,» sottolineando la necessità di non guardare con indifferenza le vicende globali.

Infine, don Luigi Ortu ha condiviso i suoi ricordi da studente nell’Istituto di Arborea. «Ci sono stati alcuni interventi dei presenti che hanno chiuso una seduta assembleare ricca di significati, e ci siamo dati appuntamento per il prossimo anno», ha concluso Marco Pinna.

