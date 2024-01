Gli ex allenatori: abbiate fiducia  

Un pareggio fuori casa per chiudere il girone d'andata con 15 punti e al quartultimo posto. Come a dire che se il campionato fosse finito a Lecce, il Cagliari si sarebbe guadagnato un altro anno di Serie A, nonostante quello che, guardando agli ultimi dieci anni, è uno dei peggiori bottini raccolti dai rossoblù. Che, dal 2014 a oggi, hanno fatto peggio solo due volte, con i 14 punti del 2020-21 e i soli 10 punti del 2021-22.

Forza mister

Combattente in mezzo campo nella leggendaria salvezza del 1990-91 col Cagliari di Ranieri neopromosso e ultimo al giro di boa. Ma Ivo Pulga ha centrato una salvezza complicata anche da allenatore dei rossoblù. «Quello che si è appena chiuso», spiega Pulga, «è stato un girone d'andata altalenante. Il Cagliari è partito malissimo buttando via tanti punti anche a causa di qualche errore di troppo del portiere. Poi il 4-3 al Frosinone ha dato una mano a tirarsi su. Però questa squadra non ha ancora una sua quadratura, con tanti cambi di formazione. Strano, perché Ranieri, solitamente, quando trova l'undici giusto non cambia più». Pulga guarda al ritorno: «Serviranno almeno una ventina di punti, credo che la salvezza possa arrivare a quota 35. Non molla nessuno, ho visto Verona e Salernitana lottare fino alla fine con Inter e Juventus, l'Udinese alla fine si tirerà fuori. Mentre deve fare attenzione il Frosinone, una squadra che gioca molto bene, ma che si perde in concretezza».

E il Cagliari? «Il Cagliari deve cercare intanto di prendere qualche gol in meno, perché una rete, magari sfruttando le palle inattive, la trova sempre. Spero arrivi qualche rinforzo sul mercato, anche se poi la certezza è sempre lui, il mister. Con Ranieri sarà salvezza».

Caccia ai gol

Vota salvezza anche Massimo Rastelli, che sulla panchina rossoblù ha vissuto una promozione da primo in classifica e il miglior piazzamento in Serie A (undicesimo posto, a -1 dal decimo) dell'era Giulini. «Certo, 15 punti nel girone d'andata sono pochini. Ma è anche vero che il Cagliari avrebbe dovuto averne 3-4 in più per partite in cui non avrebbe meritato di perdere». Rastelli analizza la prima fase della stagione rossoblù: «Il Cagliari ha pagato lo scotto del cambio di categoria e qualche infortunio importante nelle prime giornate. La vittoria col Frosinone ha cambiato le cose, da quel momento si è vista una squadra tenace, organizzata, che ha vinto partite importanti, in particolare quella appunto col Frosinone e col Sassuolo. Vittorie che hanno dato entusiasmo e consapevolezza. Adesso il Cagliari se la gioca con tutti».

Testa al ritorno: «Con l'organico al completo, il Cagliari può giocarsi le sue chance. Spero si riesca a migliorare in fase realizzativa, perché è vero che gli ultimi due pareggi hanno permesso di muovere la classifica e in certi casi è importante non perdere, però le vittorie permettono salti decisivi».

Tutti in corsa

Di salvezze pazzesche sa qualcosa anche Leonardo Semplici, protagonista di una rincorsa clamorosa tre stagioni fa. «La sofferenza iniziale era scontata. La squadra era forte, ma ha centrato la promozione all'ultimo secondo e tra Serie B e Serie A c'è un abisso. In questo Cagliari il fattore fondamentale è Ranieri, un allenatore esperto e che ha la fiducia totale di società e ambiente». L'andata secondo Semplici: «Sono cambiati tanti giocatori, una partenza complicata con pochi punti. Eppure oggi il Cagliari avrebbe ancora la garanzia di un posto in Serie A. Sarà difficile, ma questa squadra ha i mezzi per farcela». Testa al ritorno: «La lotta è apertissima, da Lecce e Genoa in giù tutti se la giocano. E poi si sa, il ritorno può riservare sorprese, soprattutto in negativo. È fondamentale avere continuità di risultati. E il Cagliari ha un grande vantaggio, la grande unione tra la piazza e Ranieri: sarà determinante per mantenere la categoria».

RIPRODUZIONE RISERVATA