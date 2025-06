«Gli evaristiani paghino l’Imu agricola» 

Oltre 18 mila euro (oltre alle sanzioni) non versati a titolo di Imu per terreni agricoli, dovuti per il Comune di Serramanna e da non versare invece per la Compagnia evaristiani del Sacro Cuore, sono al centro della contesa tra questi ultimi, che hanno presentato ricorso contro i provvedimenti di accertamento e l’ente guidato dal sindaco Gabriele Littera. Il quale, per effetto di un apposito atto di indirizzo della giunta comunale, si costituisce in giudizio nel procedimento presso la Corte di Giustizia Tributaria del Sud Sardegna (la ex commissione tributaria provinciale) che discuterà il ricorso degli Evaristiani.

Il Comune

«Il ricorso è relativo agli accertamenti per omesso versamento, da parte della Compagnia del Sacro Cuore evaristiani, dell’Imu per terreni e sui quali si dibatte se esista l’esenzione o meno», spiega il sindaco di Serramanna Gabriele Littera, che dall’esecutivo ha avuto mandato «a resistere in giudizio in nome e per conto dell’Ente, nella vertenza avanti alla Corte di Giustizia Tributaria Sud Sardegna instaurato a seguito del ricorso presentato dalla Compagnia evaristiani del Sacro Cuore. Non è chiaro se siano un ente del terzo settore, e quindi esente da Imu, o meno e per questo risulta necessario che sia un ente terzo, in questo caso i giudici tributari, a pronunciarsi. A Santa Luxeria, un toponimo della campagna di Serramanna, la bella tenuta della Compagnia evaristiani del Sacro Cuore, meglio conosciuti a Serramanna come i frati evaristiani, diretta dal religioso Vincenzo Marasoli è caratterizzata dalla palazzina d’epoca con gli alloggi e la direzione, e da una piccola cappella. Intorno decine di ettari coltivati a vite e seminativi che rappresentano ormai l’unico sostentamento diretto per i religiosi. Gli immobili finiti nella lente dell’ufficio finanziario e tributi del Comune di Serramanna che ha emesso avvisi di accertamento d’ufficio per omesso o parziale versamento Imu per gli anni 2018 e 2019. Ammontare degli avvisi di accertamento: 9 mila euro per ognun anno, maggiorati dalla sanzione del 30 per cento.

Il commerciale

Contro gli atti i frati evaristiani, rappresentati e difesi dal commercialista Venanzio Pisu, avevano presentato ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cagliari, che aveva rigettato i ricorsi. Da qui l’appello al secondo grado di giudizio. Venanzio Pisu, il commercialista che difende i frati evaristiani non ha dubbi: «Gli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Serramanna, che riguardano terreni agricoli, sono da annullare – dice Pisu –la norma parla chiaro: se i terreni agricoli sono posseduti e condotti da coltivatori diretti, e Vincenzo Marasoli, il responsabile dell’azienda, è iscritto come coltivatore diretto, sono esenti dal pagamento dell’Imu».

