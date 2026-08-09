VaiOnline
Nuoto.
10 agosto 2026 alle 00:23

gli Europei vanno in piscina, stamattina prime gare a parigi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Parigi. La prima parte degli Europei di nuoto di Parigi si è conclusa con l’Italia in testa al medagliere: 23 il totale che comprende 7 ori, 7 argenti e 9 bronzi. La Germania è seconda con 18 (7-5-6), la Gran Bretagna (6 ori) e i russi, che gareggiano come Atleti Neutrali B (5 ori) seguono rispettivamente con 1 2 e 13 podi complessivi. La Francia padrona di casa è undicesima con 4 medaglie appena, nessuna delle quali d’oro.

Adesso però si comincia a fare sul serio. Entra in scena il nuoto in piscina e l’Italia gioca subito una delle proprie carte, quella di Alberto Razzetti nei 400 misti che, alle 9.30, aprono il programma al CAO di Saint Denis, il Centro Acquatico inaugurato per le Olimpiadi del 2024.

L'Italia, da anni indubbia protagonista in piscina, si presenta all'appuntamento con una super delegazione di 48 atleti. Le ambizioni restano alte, perché il gruppo può vantare numeri uno come Simona Quadarella. Riflettori anche su Sara Curtis, ormai già affermatissima e che sarà subito in acqua proprio per le batterie dei 100 stile. Con lei anche la più giovane della delegazione azzurra: Alessandra Mao, 15 anni già indicata come l'erede di Federica Pellegrini. La capitana è la 33enne Silvia Di Pietro che sembra andar più veloce con il trascorrere del tempo. Ci sono anche campioni olimpici Nicolò Martinenghi e Thomas Ceccon e dalle plurimedagliate Quadarella e Benedetta Pilato, dal campione del mondo dei 50 rana Simone Cerasuolo. Diversi i giovani all'esordio: Lorenzo Ballarati, Jacopo Barbotti, Andrea Camozzi, Daniele Del Signore, Matteo Diodato, Davide Marchello, Giada Alzetta e Alessia Bianchi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza

Mediterraneo a 30 gradi «Isola a rischio cicloni»

L’incontro tra le prime correnti aeree fresche  e il mare così caldo può scatenare eventi estremi 
Marco Noce
Sollievo per un territorio su cui pesa l’isolamento

Emergenza-urgenza, a Isili riapre il 118 dopo 7 mesi di stop

Il sindaco: «Un servizio necessario con un pronto soccorso a rischio» 
Sonia Gioia
È già scontro tra schieramenti. Truzzu (FdI): «Ostinazione incomprensibile». Li Gioi (M5S): «Stop all’iter, se serve»

Aeroporti, sul voto i fari della Corte dei Conti

In Consiglio regionale approda lo stanziamento di 30 milioni per la fusione degli scali sardi 
Alessandra Carta
Ferie e politica

«La Maddalena? Meravigliosa»

Giorgia Meloni ieri ha lasciato l’isola: «Uno dei mari più belli mai visti» 
Claudio Ronchi
La crisi

Tajani: «Rischio terrorismo, controlli fino al 15»

Intanto Berlino non esclude respingimenti in Italia in applicazione del patto Ue 
La tragedia

Furgone si ribalta, muore un bracciante

Feriti gli altri nove a bordo, rientravano a casa dopo una giornata di lavoro 