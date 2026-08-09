gli Europei vanno in piscina, stamattina prime gare a parigi 

Parigi. La prima parte degli Europei di nuoto di Parigi si è conclusa con l’Italia in testa al medagliere: 23 il totale che comprende 7 ori, 7 argenti e 9 bronzi. La Germania è seconda con 18 (7-5-6), la Gran Bretagna (6 ori) e i russi, che gareggiano come Atleti Neutrali B (5 ori) seguono rispettivamente con 1 2 e 13 podi complessivi. La Francia padrona di casa è undicesima con 4 medaglie appena, nessuna delle quali d’oro.

Adesso però si comincia a fare sul serio. Entra in scena il nuoto in piscina e l’Italia gioca subito una delle proprie carte, quella di Alberto Razzetti nei 400 misti che, alle 9.30, aprono il programma al CAO di Saint Denis, il Centro Acquatico inaugurato per le Olimpiadi del 2024.

L'Italia, da anni indubbia protagonista in piscina, si presenta all'appuntamento con una super delegazione di 48 atleti. Le ambizioni restano alte, perché il gruppo può vantare numeri uno come Simona Quadarella. Riflettori anche su Sara Curtis, ormai già affermatissima e che sarà subito in acqua proprio per le batterie dei 100 stile. Con lei anche la più giovane della delegazione azzurra: Alessandra Mao, 15 anni già indicata come l'erede di Federica Pellegrini. La capitana è la 33enne Silvia Di Pietro che sembra andar più veloce con il trascorrere del tempo. Ci sono anche campioni olimpici Nicolò Martinenghi e Thomas Ceccon e dalle plurimedagliate Quadarella e Benedetta Pilato, dal campione del mondo dei 50 rana Simone Cerasuolo. Diversi i giovani all'esordio: Lorenzo Ballarati, Jacopo Barbotti, Andrea Camozzi, Daniele Del Signore, Matteo Diodato, Davide Marchello, Giada Alzetta e Alessia Bianchi.

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