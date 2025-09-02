Gli europei più stacanovisti sono i greci 

Greco, autonomo, agricoltore, pescatore o dirigente. È il ritratto del lavoratore più stacanovista d’Europa secondo i dati Eurostat. Nel Vecchio Continente la media di chi lavora oltre 49 ore a settimana nel 2024 è del 6,6%. Percentuale che in Grecia quasi raddoppia e arriva al 12,4%. L’Italia si piazza nella parte alta della classifica, con il 7,6%.

Le professioni

Le tipologie di lavoro dello Stachanov europeo sono più o meno opposte: l’orario lungo è più comune tra i lavoratori dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca (26,2%). Ma a seguire ci sono a sorpresa i capi d’azienda (21,1%).

Così mentre il dibattito sulla settimana corta di 35 ore entra sempre più nel vivo ed in alcuni Paesi ed aziende partono le sperimentazioni, in Italia il dibattito si è arenato in Parlamento con la bocciatura di una proposta di legge delle opposizioni. Eurostat intanto certifica appunto che nel 2024 il 6,6 % delle persone occupate di età compresa tra i 20 e i 64 anni nell'Ue ha lavorato a lungo, trascorrendo solitamente 49 ore o più alla settimana sul proprio posto principale di lavoro.

Questa percentuale di lavoratori che accumulano lunghe ore al lavoro è comunque diminuita nel tempo, dal 9,8% nel 2014 e dall'8,4% nel 2019.

Tra i Paesi dell’Ue, la Grecia ha avuto la più alta percentuale di lavoratori stacanovisti (12,4%), seguita da Cipro (10%) e Francia (9,9%). Il Belpaese si piazza poco sopra la media con un 7,6%. Al contrario, i tassi più bassi sono stati registrati in Bulgaria (0,4%), Lettonia (1,0%) e Lituania (1,4%).

La percentuale di lavoratori autonomi che hanno lavorato per più ore (27,5% del totale) è stata superiore a quella dei lavoratori dipendenti (3,4% del totale).

Le sperimentazioni

Ora la spinta è quella di ridurre le ore di lavoro a parità di stipendio. Tra le aziende, fra le varie sperimentazioni, quella di EssilorLuxottica che ad aprile annunciava come fossero oltre 1.500 gli addetti delle fabbriche italiane che già aderivano volontariamente al nuovo modello orario della “settimana corta”, avviato dalla società e che prevede 20 giorni di riposo aggiuntivi all'anno a parità di stipendio.

In Spagna, nelle Asturie, l’esecutivo ha indetto una gara per affidare a una società di consulenza esterna uno studio di fattibilità di un progetto pilota per la settimana lavorativa di quattro giorni, con orario ridotto dalle attuali 37,5 a 32 ore settimanali.

